Sundern. Die CDU-Fraktion im Sunderner Rat fordert, „Maßnahmen zur Entlastung der Hauptverkehrswege im Kern von Sundern dringend anzugehen.

CDU: Verkehrsinfarkt in Sunderns Kern für Pendler unzumutbar

Wer nach Sundern ein- oder auspendelt, muss Geduld haben. Schon seit Monaten bilden sich im Bereich der Hauptstraße – zwischen Hüstener Straße und Mescheder Straße – täglich Staus, vor allem nachmittags und am frühen Abend geht oft nichts mehr. Stillstand ab Stemel und bis hinauf in die Silmecke: Der Hauptverkehrsader der Röhrstadt droht der Infarkt. Die CDU-Fraktion im Sunderner Rat schlägt Alarm und fordert, „Maßnahmen zur Entlastung der Hauptverkehrswege dringend anzugehen“.

Als Datengrundlage hierzu soll die Verkehrsuntersuchung des Briloner Ingenieurbüros Bondzio/Weiser aus dem Jahr 2017 dienen. Seinerzeit wurde die Hauptstraße untersucht – und Handlungsvorschläge erarbeitet. Sunderns CDU möchte, „dass in 2020 ein Maßnahmenpaket diskutiert wird, wie sich der Verkehrsstau im Bereich zwischen Silmecke und Hüstener Straße deutlich verringern lässt“. Die jetzige Situation sei für Pendler unzumutbar – langfristig könnten sogar Wegzüge aus Sundern die Folge sein.

Verschärfung durch fehlerhafte Ampelschaltungen

Die Verschärfung der Situation in den vergangenen Monaten führen die Christdemokraten auf fehlerhafte Ampelschaltungen zurück: Während der jüngsten Sitzung des Fachausschusses „Stadtentwicklung, Umwelt und Infrastruktur“ habe Fachbereichsleiter Lars Ohlig Mitte Dezember erläutert, dass bei einem Ortstermin an der Kreuzung am Sunderland Hotel festgestellt wurde, die Ampelschaltung dort sei fehlerhaft und müsse korrigiert werden. „Mit dieser fehlerhaften Ampelschaltung müssen sich die Sunderner seit Monaten plagen“, stellt die CDU-Fraktion fest. Veränderungen an weiteren Ampelanlagen in Kreuzungsbereichen hätten die vorher schon problematische Situation verschlimmert. „Zurzeit erleben wir einen Verkehrsinfarkt im Sunderner Kern, zahlreiche Pendler nehmen darum schon großräumige Umfahrungen in Kauf“, fasst Fabian Blome, Sprecher des CDU-Ortsverbands Sundern, die Situation zusammen.

Sundern Planvolle Verbesserung von Verkehrsverbindungen Die Verkehrserhebung oder Verkehrszählung ist die Ermittlung der Anzahl der Fahrzeuge, die einen Straßenabschnitt oder eine Kreuzung in einem bestimmten Zeitraum durchfahren. Sie ist die Grundlage für eine wirtschaftliche und planvolle Verbesserung von Verkehrsverbindungen. Grundsätzlich wird nach zwei Arten der Erhebung unterschieden. Zum einen gibt es die Zählung, die sich mit der reinen Anzahl der Fahrzeuge befasst, und zum anderen gibt es die Beobachtung und Befragung, die sich vor allem mit dem Grund der Fahrt

beschäftigt.

Mögliche Lösung: In einem Antrag an Bürgermeister Ralph Brodel macht sich der Ortsverband dafür stark, dass die Stadt – gemeinsam mit Straßen NRW – den Abzweig Silmecke-Röhre, sowie die Kreuzungen am Sunderland Hotel und an der Umgehungsstraße hin zur Kaiserhöhe und zur Schwester-Haberilla-Straße begutachtet. „Hierbei gilt es insbesondere, die Ampelschaltungen anhand der Verkehrsströme neu zu untersuchen und die Kreuzungen im Zusammenspiel zu harmonisieren“, heißt es im von Sunderns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte und Ratsmitglied Sebastian Booke unterzeichneten Antrag.

Verkehrszählung im Kreuzungsbereich Sunderland Hotel

Weiter beantragt die CDU, eine Verkehrszählung im Kreuzungsbereich Sunderland Hotel durchzuführen, um anhand des so gewonnenen Zahlenmaterials Entscheidungen zu einer möglichen Umgestaltung des Verkehrsflusses treffen zu können – hierbei sei auch eine veränderte Verkehrsführung, eventuell die Einrichtung eines Kreisverkehres zu prüfen. Außerdem sollten weitere Maßnahmen zur Entlastung der Hauptverkehrswege dringend angepackt werden.