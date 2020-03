Milch aus dem Automaten und Eingemachtes aus den Kochtöpfen vom Hofladen Greitemann in Sundern-Seidfeld laufen schon immer gut. In den Zeiten der Corona-Pandemie fragen die Kunden aber auch anderes verstärkt nach. Ein Teil der Produkte stammt aus eigener Herstellung des Hofladens, andere Lebensmittel werden zu gekauft. „Das Nachbestellen ist ein tägliche Herausforderung“, sagt Margit Greitemann, man wisse nie, wie sich die Besuche von Kunden am Hof entwickeln und was nachgefragt werde.

„Von Apfel bis Ziegenkäse“, so lautet bei Margit Greitemann ganz allgemein die Beschreibung des eigenen Angebotes. Seit 20 Jahren führt sie ihren Hofladen und hat sich einen soliden Kundenstamm aufgebaut. „Und mit jedem Lebensmittelskandal werden es mehr“, sagt Greitemann. Verseuchtes Tierfutter, Dioxin in Eiern – das seien die Meldungen, die sich über die Jahre im Hofladen in einer steigenden Zahl von Besuchen widerspiegelten.

Corona verlangt Abstand

Auch die aktuelle Corona-Krise, wie sie landläufig bezeichnet wird, hat schon ihre Spuren bei der Nachfrage hinterlassen. Dort, wo es noch vor Wochen die Unterstützung durch eine Mitarbeiterin im Hofladen gab, muss Margit Greitemann die Arbeit nun alleine machen, die Mitarbeiterin bleibt aus familiären Gründen zuhause. Nein, wohl fühlt auch sie sich nicht in der jetzigen Situation, vor dem Virus habe sie gehörigen Respekt. Im Hofladen geht es stets familiär zu, aber in den jetzigen Zeiten sei auch hier Abstand eine wichtige Regel. „Ich muss die Kunden an der Kasse hin und wieder um Abstand bitten“, erklärt Greitemann, ein Hinweis, der aber stets auf Verständnis stoße. Viele ihrer Kunden zeigten in der Angelegenheit den gebotenen Respekt.

Das Angebot im Hofladen sei trotz der spürbar veränderten Einkaufsgewohnheiten weitgehend gleich geblieben. Bei den zugekauften Lebensmitteln wie zum Beispiel Fleisch kenne sie die langjährigen Lieferanten und könne sich auf die Qualität der Lieferung verlassen. Gekauft werden nach wie vor quer durch das stets saisonale Sortiment – Gemüse und Biogemüse, Milch, Eingemachtes und Brotaufstriche. Nur die gefragten Mengen seien größer geworden. Gerade zum Wochenende sei jetzt bis Samstagmittag alles leer gefegt.

Neues Bewusstsein

„Das Bewusstsein der Menschen hat sich in den letzten Jahren beim Einkaufen verändert“, hat Margit Greitemann gespürt. Mehr Qualität bei Lebensmitteln und auch der Genuss bei der Zubereitung spielten offensichtlich eine größere Rolle. Die neue Lust am Kochen gehöre wohl dazu.

Davon hat sich auch Nicolette Moseley anstecken lassen, die mit ihrer Tochter Marysol aus Plettenberg gekommen ist. „Wenn wir hier in der Nähe sind, freuen wir uns auf die Milch“, so die Kundin. Und ohne einen Besuch bei den Kälbchen auf dem Hof, will auch Tochter Marysol nicht ins Auto steigen. Im Hofladen schätze sie die entspannte Atmosphäre beim Einkaufen, auch wenn sich einmal mehrere Kunden über den Weg laufen könne man den nötigen Abstand einhalten. Das habe sie beim Besuch von Lebensmittelmärkten schon deutlich anders erlebt, sagt die Kundin.