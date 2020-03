Hagen. Samstagmorgen, 10.10 Uhr: In der zweiten Schicht frieren Lisa Losch und Thomas Cramer in der Kälte. Sie schieben „Wache“ vor dem Dorfladen in Sundern-Hagen, passen auf, dass nicht zu viele Kunden in der Verkaufsfläche unterwegs sind und weisen auf den geänderten Eingang hin. Nur noch durch den Liefereingang geht es jetzt in den Dorfladen, diese Sicherheit muss sein. Ansonsten versucht man, sich mit den Notwendigkeiten zu arrangieren und bekommt dafür viel Zuspruch von den Kunden.

„Aufpasser“ auch für sich im Einsatz

„Die Kunden zeigen Mitgefühl“, lacht Lisa Losch in der Kälte. Zusammen mit Thomas Cramer gehört sie zu den Freiwilligen, die helfen wollen, den Laden im Dorf auch in Zeiten des Coronavirus’ am Laufen zu halten. Die freundlichen Hinweise kommen an, und die Kunden danken den beiden mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Kaffee und etwas Süßes haben Cramer und Losch schon bekommen. Als so genannte stille Teilhaber am Projekt Dorfladen wissen beide nur zu gut, warum sie hier stehen: Es geht auch um ihr Geschäft.

Angesichts der am Samstag von der Stadt Sundern erneut verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ in der Stadt kann der Aufwand nicht groß genug sein. „Wir haben den Eingang so verlegt, dass sich Kunden beim Herein- und Herausgehen nicht begegnen können“, schildert Ortsvorsteher Klaus-Rainer Willeke.

Das Ganze soll vor allem auch dem Schutz der Verkäuferinnen dienen, die ganz in der Nähe des ehemaligen Eingangs Brot und Brötchen an Kunden verkaufen. Nur mit dieser Maßnahme könne man die Gäste des Dorfladens auf Distanz halten. Denn etwas Sorgen mache man sich schon: Aus der Reihe der vier Verkäuferinnen hat sich eine zu Hause freiwillig in Quarantäne begeben, weil auch sie in kritischem Gebiet Ski-Laufen war.

Wie der Verkauf jetzt abläuft

Die „Aufpasser“ vor dem Dorfladen zählen genau mit, wie viele Menschen in den Laden möchten. Mehr als vier Personen gleichzeitig sind nicht drin, sonst wird es einfach zu eng und ein passender Abstand ist in diesem Fall dann nur schwer möglich. „Die Maßnahmen werden voll akzeptiert, es gibt keine Kritik und auch keine Diskussionen“, sagt Willeke. Im Hagener Dorfladen läuft derweil der Verkauf wie immer: Nach wie vor wird Wert auf unverpackte Ware gelegt, beim Gemüse und den Lose-Waren darf sich jeder bedienen. An der Kasse und der Wursttheke sind die Verkäuferinnen aber geschützt. Damiana Koprek aus Hagen und Silke Hauer aus Neuenrade schätzen die große Plexiglaswand, die der Dorfschreiner erst am Freitag noch schnell eingebaut hat.

Und trotzdem: „Das ist alles nicht normal!“, lacht Verkäuferin Koprek. Die 59-Jährige mit italienischen Wurzeln spürt das Verständnis der Kunden im Dorf. Der Treffpunkt Dorfladen habe wegen der Vorsichtsmaßnahmen aber leider etwas gelitten. Mit dem Angebot, das sie ihren Kunden machen kann, ist sie indes sehr zufrieden. „Bei uns gibt es noch alles außer frischer Hefe, dafür haben wir Trockenhefe“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Mit Humor gegen die Alltagssorgen

Um die Hygiene mache sie sich wenig Sorgen, viele der Kunden seien bekannt und kämen regelmäßig. „Hier geht das Einkaufen sehr gesittet zu, und die Menschen bleiben beim Einkauf gelassen“, sagt Kollegin Silke Hauer. Nur bei einigen Dingen werde es etwas knapp, doch alle bekämen ihre Wünsche erfüllt.

Ein Witz, ein Lachen – im Dorfladen Hagen will man das Beste aus der Situation machen. „Wir lernen jetzt gerade mal, dass wir lange auf einem hohen Niveau gelebt haben“, kommentiert Maria Vente, eine Stammkundin aus Finnentrop.

Es wird 12.30 Uhr und der Dorfladen schließt für diesen Tag. Mit einigen nachdenklich stimmenden Gedanken gehen auch die Verkäuferinnen nach Hause. Abwartend, was die nächste Woche bringt.