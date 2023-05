Der deutsche Joe Cocker singt in Amecke

Amecke. Großes Benefizkonzert mit den „Komm’ Mit Mann!s“ am Sorpevorbecken. Wir verlosen Tickets

Die Vorbereitungen für das große Benefizkonzert mit der Gruppe „Die Komm‘ Mit Mann!s“ am 17. Juni am Haus Amecke laufen gut an, der Kartenvorverkauf ebenso. Mitorganisator Wolfgang Richter zeigt sich sehr zufrieden über den derzeitigen Stand der Dinge: „Die ersten zwei Monate im Vorverkauf sind sehr gut verlaufen. Wir haben aktuell rund 500 Karten verkauft. Das ist für uns ein hammermäßiger Zwischenstand!“. In den nächsten Tagen hofft Richter die 600er-Marke knacken zu können.

Gemeinsam mit dem Tierschutzverein Sundern ist es ihm gelungen, eine der beliebtesten Soul- und R´n´B Bands Deutschlands an das Sorpevorbecken zu locken. „Die Komm‘ Mit Mann!s“ werden angeführt von Frontsänger Chris Tanzza. Er kommt mit seiner Stimme Rockröhre Joe Cocker erstaunlich nahe. Imitiert den verstorbenen Altmeister mit viel Verve und dem richtigen Gespür. Den gesamten Abend über können sich die Besucherinnen und Besucher auf einen tollen Mix bekannter Stücke aus den 70er, 80er und 90er Jahren der Rock- und Popgeschichte freuen.

30 Jahre Bühnenerfahrung

Die Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung und hat auch jede Menge Fans im Gepäck. Das hat auch bereits Wolfgang Richter feststellen dürfen. „Ich habe bereits Kartenanfragen aus Bochum und Wetter von Menschen, die die Gruppe kennen und in Amecke auch live dabei sein wollen“, freut sich Richter.

Das Ambiente jedenfalls dürfte erstklassig sein für das Open-Air-Event vor Haus Amecke am 17. Juni um 19.30 Uhr. Am Golfplatz stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich in direkter Nähe des Vorbeckens. Die Eventmanufaktur um Patrick Risse aus Warstein sorgt für das Catering am Abend. Sollte Petrus der Veranstaltung einen Stich durch die Rechnung machen und einen Regenfront an den Sorpesee schicken, kann auch auf die benachbarte Schützenhalle ausgewichen werden. „Wir sind auf alles vorbereitet und können reagieren“, verspricht Wolfgang Richter.

Das Haus Amecke fungiert als Veranstaltungsort des Konzerts. Foto: WP Archiv Arnsberg

Als Schirmherrin und Schirmherr konnten die Veranstalter die Bobsportlerin und Olympiateilnehmerin Katharina Wick sowie den Dechanten der Pfarrei St. Hüsten, Daniel Meiworm, gewinnen. Beide werden auch am 17. Juni vor Ort erwartet.

Noch sind Tickets für das Event vorhanden. Die Karten sind u.a. im Alex Hairfashion Studio in Amecke, bei der Wi.Sta und Feyne Droappen in Sundern, bei Musik Keck in Arnsberg, Kulina Küchen in Neheim, TV Dahlke in Balve, im Atelier von Relindis Bergmann in Hachen, sowie unter: 0151/55888734 zum Preis von 15 Euro pro Karte erhältlich. Die Einnahmen aus dem Konzert kommen sozialen Zwecken zugute. „Ich hoffe, dass wir noch möglichst viele Musikfans finden, die Lust auf das besondere Konzerterlebnis haben“, sagt Richter.

Machen Sie mit und gewinnen Sie Eintrittskarten

Wir verlosen insgesamt 4 x 2 Karten für das Benefizkonzert am Haus Amecke am 17. Juni 2023 unter unseren Leserinnen und Lesern. Bis zum Montag, 15. Mai 2023, um 23.59 Uhr können Sie uns an gewinnspiel-arnsberg-wp@funkemedien.de eine E-Mail schicken.

Wir losen dann unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die glücklichen Gewinner der Eintrittskarten aus und melden uns bei Ihnen.

