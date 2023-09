Blaulicht Diebe stehlen erneut Tasche aus geparktem Auto in Sundern

Sundern. Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Tage in Sundern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagnachmittag stellte eine 52-jährige Frau aus Sundern ihr Auto an der L687 ab. Währenddessen ließ sie ihre Handtasche im Auto liegen. Zwischen 14 und 14:30 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe des Autos ein und entwendeten die Handtasche mit Geldbörse. Das berichtet die Polizei. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Diebe auf diese Art in Sundern zuschlagen: Zuletzt traf es eine 61-Jährige.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt.- Verschließen Sie ihr Auto. Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte(früher EC-Karte) unter Sperr-Notruf 116 116 und im polizeilichen Meldesystem Kuno für das Lastschriftenverfahren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern