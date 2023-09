Symbolbild. E-Bike in Sundern gestohlen.

Polizeimeldung E-Bike in Sundern geklaut: Polizei sucht Zeugenhinweise

Sundern. E-Bike in Sundern gestohlen - die Polizei sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 5:55 Uhr und 14 Uhr an der Straße „Im Karweg“ ein E-Bike entwendet.

Die unbekannten Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit.

Zeugenhinweise an die Polizei Sundern

Das gestohlene Rad ist ein E-Bike des Herstellers Focus in der Farbe grün.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen.

