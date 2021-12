Ein Buch zum 140-Jährigen des MGV Westfalia Langscheid

Langscheid. In aufwendiger Arbeit haben engagierte Mitglieder eine umfassende Dokumentation zusammengestellt, die ab sofort erhältlich ist.

Anfangs war nur eine Festschrift zum 140-jährigen Bestehen des MGV Westfalia Langscheid 1881 in diesem Jahr geplant, doch dann kam die Idee zu einer Chronik auf. Jetzt präsentierte der Vorstand das fast 200-seitige Werk.

„Wir wollten etwas Besonderes zum Jubiläum machen“, erzählt Initiator Markus Trippe bei der Vorstellung im Haus des Gastes. „Auch wenn es kein echtes Jubiläum ist – die Zeiten für Traditionschöre werden nicht einfacher, und wir wissen nicht, wie lange wir noch existieren.“

Schnell hatte sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Festschrift zusammenstellen sollte. „Dann hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass eine Chronik daraus geworden ist.“ Die Pandemie befeuerte das Projekt zusätzlich, denn Corona-bedingt konnte der MGV rund eineinhalb Jahre lang nicht proben. Das vierköpfige Autorenteam – Josef Schäfer, Markus Trippe, Reinhold Spreizer und Gerhard Wernze – stürzte sich mit großem Engagement in die Arbeit. „Viele haben in der Corona-Zeit neue Hobbys entdeckt, unser Hobby wurde die Chronik“, so Trippe.

Der Fokus liegt auf der jüngeren Zeit

Das Gründungsjahr markiert den Beginn der Chronik, die ein umfassendes Bild von der Geschichte des Chores entwirft. Der Fokus liegt auf der jüngeren Zeit, die letzten 20 bis 30 Jahre machen etwa zwei Drittel des Umfangs aus.

Gerhard Wernze, Seniorenvertreter im Vorstand und mit 86 Jahren der Älteste und auch Erfahrenste der Chronikschreiber, habe „eine ganz andere Historie“ als seine Mitstreiter und habe dementsprechend älteres Material liefern können, erklärte Trippe. Schließlich verfüge er über viele wertvolle Erfahrungen und habe bereits an der Dorfchronik „700 Jahre Freiheit Langscheid“ mitgewirkt.

„Ich bin seit 1961 Sänger in Langscheid und habe dem Chor immer treu gedient“, bestätigt Wernze, der über ein großes Fotoarchiv verfügt und unter anderem eine Vorauswahl für die Chronik traf. „Eine Festschrift ist nur für das Jubiläumsfest und landet irgendwann im Müll – eine Chronik ist etwas Nachhaltiges“, so Wernze, der auch das Schlusswort schrieb.

2000 Euro Fördermittel über den „Heimatcheck“

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Franz Wieneke (2.v.r.) präsentierte das Autorenteam (v.l. Gerhard Wernze, Markus Trippe, Reinhold Spreizer und Josef Schäfer) die Chronik zum 140-jährigen Bestehen des MGV Westfalia. Foto: Diana Ranke

Reinhold Spreizer, 2. Vorsitzender des MGV, übernahm die Bearbeitung der Bilder und löste als IT-Profi so manches Computer-Problem für die Arbeitsgruppe. Geschäftsführer Josef Schäfer, als Vorstandsmitglied mit der digitalen Speicherung wichtiger Vereinsdokumente ebenso vertraut wie mit allen schriftlichen Abläufen, unterstützte bei der Zusammenstellung der Chronik. Schäfer kümmerte sich auch um die Finanzierung des Projektes, denn „ohne Förderung ist so etwas nicht machbar.“

Ein Förderantrag beim Regionalbüro von „LEADER-Sein - Sorperegion“ wurde abgelehnt. „Aber die Regionalmanagerin, Leonie Löhr, gab uns den Tipp, eine Förderung über den ,Heimatcheck’ zu beantragen, und wir haben schließlich einen Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg über 2000 Euro erhalten“, berichtet Schäfer.

Franz Wieneke: „Die Chronik ist auch ein Geschichtsdokument für den Ort“

Die Chronik ist ab sofort erhältlich Die Vereinschronik zum 140-jährigen Bestehen des MGV Westfalia ist ab sofort zum Preis von 7 Euro über jedes Vorstandsmitglied und die „Arbeitsgruppe Chronik“ erhältlich. Die Chronik ist in einer Auflage von 250 Stück erschienen und wurde durch den „Heimatcheck“ gefördert. Beim Patronatsfest am 22. Januar soll sie in der Schützenhalle präsentiert werden. Neben der Chronik hat der MGV in diesem Jahr einen Image-Film gedreht, der im Januar auf Youtube zu sehen sein soll. Weitere Informationen unter www.westfalia-langscheid.de.

„Die Chronik ist auch ein Geschichtsdokument für den Ort“, erklärte der Vorsitzende der Westfalia Franz Wieneke, „und das erfüllt einen mit Stolz. Als ich das Buch das erste Mal in den Händen hielt, war das schon ein ganz besonderes Gefühl.“ Sein herzlicher Dank ging an das Autorenteam, das die Chronik in mühevoller Arbeit und mit viel Zeitaufwand erstellt habe. Wie viele Arbeitsstunden insgesamt investiert wurden, konnten die Beteiligten nicht sagen. „Das ist ja alles ehrenamtlich. Wenn man das in Arbeitsstunden umrechnen wollte, wäre es unbezahlbar“, so Spreizer.

Wertschätzung für diese Leistung sei bereits von mehreren Seiten gekommen. Sie zeige sich auch in den verschiedenen Grußworten in der Chronik, unter anderem von der Vorsitzenden des Kreischor-Verbandes Arnsberg, Nicole Kupitz, von Ortsvorsteher Michael Pellmann, Pfarrer Stefan Siebert und Bürgermeister Klaus Rainer Willeke.

Wichtig war dem Team die Wertigkeit der Chronik

„Mit der Chronik wollen wir einerseits die geschichtlichen Ereignisse des Chores, der Sänger und der damit verbundenen Personen festhalten und andererseits Interessierten ein Buch zur Verfügung stellen, das als kleines Nachschlagewerk die Geschehnisse und die Episoden des Vereins wiedergibt“, erläutert Markus Trippe.

Wichtig war dem Team die Wertigkeit der Chronik, die auch durch das mintgrüne Cover zum Ausdruck kommen soll. Die Vereinsfahne schmückt den Einband mit ihrem kräftigen Rot, darauf sind die wichtigen Langscheider Plätze wie Ehrenmal, Sorpesee, Antoniuskirche und Dorfplatz zu sehen. Die Rückseite schmücken drei Bilder, die beim Dreh des Imagefilmes entstanden sind, den der MGV neben der Chronik als zweites Projekt in diesem Jahr auf den Weg gebracht hat. Er soll ab Januar auf Youtube zu sehen sein.

Vorsitzender Wieneke: „Wir jammern nicht, wir machen“

Einen besonderen Dank richtet die Arbeitsgruppe an Dirk Wevering, Geschäftsführer des Druckhauses Hölken in Sundern. Mit ihm fand der MGV einen heimischen Verleger, der die Erstellung der Chronik mit kompetenter Beratung, viel Herzblut und Engagement begleitet habe und sich von dem „Fieber für etwas Schönes“ habe anstecken lassen. „Alleine hätten wir das niemals so hinbekommen.“

Die Chronik dokumentiert auch den Spagat zwischen dem Traditionschor und dem Anspruch, zeitgemäß zu sein. Wie viele Chöre steht auch der MGV Westfalia vor besonderen Herausforderungen, die nicht zuletzt mit der demografischen Entwicklung zu tun haben.

Aber: „Wir sind gut aufgestellt, sind aktiv, gehen immer vorwärts“, erklärte Franz Wienecke. Konzerte wie „Stimmen des Sommers“ und „Stimmen im Advent“, Veranstaltungen und Projekte würden für öffentliche Aufmerksamkeit und Interesse und gleichzeitig für Zusammenhalt und Geselligkeit im Chor sorgen. „Wir jammern nicht, wir machen. Wenn gute Ideen nicht abgebügelt werden, passiert auch etwas! Und alle Sänger sind mit dabei und stehen hinter uns.“

Das Buch soll am 22. Januar in der Schützenhalle präsentiert werden

Für die Veröffentlichung der Chronik hatte der MGV das Adventskonzert „Stimmen im Advent“ am 3. Adventssonntag geplant, das jedoch abgesagt werden musste. Richtig feierlich soll das Buch dann anlässlich des Patronatsfestes am 22. Januar in der Schützenhalle präsentiert werden. Dann sollen auch Stellwände Einblicke geben in den Herstellungsprozess.

Das Chronik-Team wird Rede und Antwort stehen und hofft, den einen oder anderen zum Mitmachen im Verein oder zum Mitsingen im Chor gewinnen zu können.