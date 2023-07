Drei Täter sollen in das Reihenhaus in Hellefeld eingestiegen sein (Symbolfoto).

Polizeibericht Einbruch in Reihenhaus in Sundern-Hellefeld

Sundern-Hellefeld. Die Polizei fahndet nach drei Tätern und sucht einen silbergrauen SUV.

Drei bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, Zutritt zu einem Reihenhaus in der Hellefelder Straße. Nachbarn bemerkten dieses und benachrichtigten die Polizei. Die drei Personen verließen nach kurzer Zeit das Haus und flüchteten in Richtung Herblinghausen. Hierbei könnten sie auch einen silbergrauen SUV mit Münchener Kennzeichen benutzt haben. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Hinweise bitte an die Polizei in Sundern, Tel. 02933-90203511.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern