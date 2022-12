Endorfer Dorfkalender 2023 ab sofort erhältlich

Der Holzpolter am Hüttenberg in Endorf ist eines der Kalenderblätter

Endorf. Zwölf aktuelle Motive aus dem Ort. Auch als Weihnachtsgeschenk eine Idee. Wo Sie ihn erwerben können, erfahren Sie hier

Zum Ende des Jahres bietet der Heimatverein Endorf wieder den beliebten Dorfkalender für das kommende Jahr 2023 an. Der Dorfkalender kostet 10 Euro und ist bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich. Außerdem sind die Kalender in Endorf zu kaufen bei Bäckerei Tillmann, Bernd Schulte Forst- und Gartengeräte, Friseursalon Kohlmann und Metzgerei Bödefeld.

„Nach einer Sichtung der vielen digitalen Fotospenden mussten wir leider einige tolle Fotos ausschließen, die leider eine zu geringe Qualität oder ein falsches Format hatten,“ so Philipp Dünnebacke vom Heimatverein „Die Auswahl war nicht einfach. Wir denken aber, dass die zwölf gefundenen Bilder unser grünes, landschaftlich schönes Dorf in den unterschiedlichen Jahreszeiten toll widerzuspiegeln.“ Der Heimatverein dankt jedem Fotospender, auch wenn das Bild es nicht in den Kalender geschafft habe. Die breite Beteiligung mache den Kalender zu einem stolzen Gemeinschaftsprojekt. Auch den Werbetechnikern der Schmitte 1896 sei für ihre Mithilfe Dank auszusprechen.

Soziale Projekte unterstützen

Der Heimatverein empfiehlt den Kalender als Weihnachtsgeschenk. Man erhalte nicht nur wunderschönen Motive aus dem Dorf und den vollständigen Veranstaltungskalender für das kommende Jahr, sondern unterstütze mit den 10 Euro wieder Projekte und Aktionen für Kinder und Jugendlichen. „Mit dem Geld und den Spenden wollen wir ein Budget für Freizeitaktivitäten für den Nachwuchs des Dorfes zur Verfügung stellen. Diese Aktionen sind während der Corona Zeit auch viel zu kurz gekommen“, so Dünnebacke abschließend.

