Eric Wachholz übernimmt beim TuS Sundern

Sundern. Wachwechsel im Röhrtalstadion: Nach 16,5 Jahren hat Stefan Voss bei der Mitgliederversammlung aufgehört, Und dieses Team übernimmt...

Der TuS Sundern hat nun zwei Ehrenvorsitzende: Im TuS-Clubheim am Röhrtalstadion wurde am Donnerstag der bisherige Vorsitzender Stefan Voss direkt von seinem Nachfolger Eric Wachholz zum Ehrenvorsitzenden vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung gewählt. Damit folgt Voss auch seinem Vorgänger Erwin Hengesbach.

Nach nunmehr 16,5 Jahren hat Stefan Voss sein Amt, wie er es schon 2018 angekündigt hatte, abgegeben: „Für mich war es keine Bürde. Es hat mir immer Spaß gemacht“, gestand er zum Abschied. Geschafft habe er, den Verein schuldenfrei zu bekommen und das große Ziel, eine TuS-Gemeinschaft und nicht rivalisierende Abteilungen zu schaffen. Nicht gelungen ist es dem Juristen, eine Badminton-Abteilung zu gründen. Dafür sei nun vielleicht jetzt Zeit, so Wachholz in seiner Antrittsrede: „Da kannst Du dann Deine große Leidenschaft leben.“

Umfangreiche Wahlen

Bei den Wahlen gab es bedingt durch das Ausscheiden von Stefan Voss aus dem Geschäftsführenden Vorstand einige Umbesetzungen: Einstimmig wurde Eric Wachholz zum Vorsitzenden gewählt, er bleibt aber übergangsweise noch Abteilungsleiter Fußball, bis dort ein Nachfolger gewählt wird. Schatzmeister bleibt weiterhin Manfred Kaiser. Auf Geschäftsführerin Anja Schröder folgt nun Heike Lehnert. Beisitzer sind Beate Sanchez-Garcia und Alexander Plebs. Im Gesamtvorstand wurde Josef Spielmann bestätigt, dazu kommen Anja Schröder sowie Serhat Sarikaya, den Eric Wachholz als Integrationsbeauftragten im Verein agieren lassen möchte: „Er ist schon lange bei uns aktiv und unterstützt uns. Mit seinem Draht zum Rathaus soll er die Kooperation dort stärken und auch die Förderung im Blick haben.“ Ebenfalls in den Gesamtvorstand wurde Lothar Schulte gewählt, er soll - wenn die Terminlage wieder anzieht - Eric Wachholz in Sundern bei Terminen vertreten: „Er begleitet und unterstützt mich.“ Als Kassenprüfer wurden Markus Rau und Werner Puppe gewählt.

Ohne Familie geht es nicht

In seiner Antrittsrede betonte Eric Wachholz, dass er einen Verein mit einem guten Fundament übernehme:

„Es ist nicht einfach, eine Laudatio über Dich zu schreiben“, sagte er zu Beginn. Stefan Voss sei der Vorsitzende im TuS gewesen, der die längste Amtszeit habe: „Ich danke aber auch Deiner Ehefrau Marion, die dich unterstützt hat. Denn ohne Familie geht das nicht.“ 16,5 Jahre im Ehrenamt, das gebe es selten, dazu hätte Voss ja auch noch weitere ehrenamtliche Positionen , etwa bei der Sauerland-Klinik in Hachen, bekleidet. Es sei Stefan Voss gelungen, den TuS mit Übernahme des Amtes am 1. März 2005 in ruhiges Fahrwasser zu bringen: „Und er hat ein verlässliches Team aufgebaut. Die Harmonie im Verein ist da, wir haben ein gesundes Fundament“, wiederholte Wachholz.

Wir sind granatenstark

Er betonte auch ganz offen, dass er sich gewünscht habe, dass jemand anderes „heute Abend hier steht“.

Eric Wachholz übernahm schon die Ehrungen: Seit 75 Jahren ist Josef Schulte-Lohgerber im TuS Sundern Mitglied. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Das sei aber nicht der Fall gewesen. Er hoffe, dass nun in der Fußballabteilung auch Leute aufstehen würden, die Verantwortung übernehmen. „Der TuS hat starke Abteilungen. Wir sind granatenstark und zeigen herausragende Leistungen“, hielt der neue Vorsitzendefest. Seine Prioritäten liegen bei der Jugend: „Überall werden Jugendspielgemeinschaften gegründet, überall gibt es Fusionen: Unter dem eigen Wappen können wir aber selbst erfolgreich sein.“ Die zweite Priorität liege bei den Mitgliedern: „Da nehmen wir uns aber Zeit“, ab Wachholz die grobe Richtung vor, die er und sein Team einschlagen wollen.

Berichte aus den Abteilungen

Die Berichte aus den Abteilungen waren stark von Corona geprägt. Zwar hatte die Schwimmabteilung ihre erfolgreichstes Jahr kurz vor der Pandemie, fiel dann aber in ein tiefes Trainingsloch. Glücklicherweise sind kaum Sportler abgesprungen, sagt Abteilungsleiterin Petra Frieling. Sie wies aber auf den starken Nachholbedarf in der Schwimmausbildung hin. Ähnliche Probleme gab es in der Turnabteilung, dennoch sind aber jetzt alle Kinder- und Jugendgruppen sowie alle Rehasportgruppen aktiv: „Wir sind da in der Region am breitesten aufgestellt“, so Monika Kaiser.

Die Fußballabteilung hat die Corona-Pause genutzt und sich mit starken Aktivitäten („No racism“) aufmerksam gemacht, stabil ist die Zahl der Teams mit 18, so Andreas Mühle. In Kürze wird ein Kleinspielfeld neben das Clubheim gebaut.

Leider gab es auch Ausfälle: So werden wohl die Volleyball- und die Judoabteilung aufgelöst werden.