Verkehr Fahrer verursacht Unfall in Sundern und flüchtet

Sundern. Der Gesuchte soll kurze, graue Haar haben.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines silbernen Fahrzeugs der Marke Subaru. Er soll am Donnerstagvormittag gegen 10:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der K5 verursacht und sich dann unerlaubt entfernt haben.

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Sundern war zu dem Zeitpunkt in Richtung Amecke unterwegs. Laut Polizeibericht kam ihr ein 27-Jähriger aus Balve entgegen, er war mit seinem Traktor in Richtung Sundern unterwegs. Der bisher unbekannte Fahrer eines silbernen Subaru überholte den Traktor. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer des Subaru ein Mann mit kurzen grauen Haaren. Bei dem Überholvorgang kollidierte der Wagen des Unbekannten sowohl mit dem Auto der 38-Jährigen als auch mit dem Traktor. Der Subaru entfernte sich dennoch vom Unfallort. Sein Kennzeichen soll nach jetzigen Erkenntnissen die Städtekennung „Hochsauerlandkreis“ haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Hinweise

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen.

