Sundern. Die KG „Flotte Kugel“ startet in die heiße Phase des Karnevals, zunächst mit der Prunksitzung am 15. Februar.

„Flotte Kugel“ ist in Sundern startklar

Nicht nur von Weiberfastnacht bis Rosenmontag herrschen in Sundern „tolle Tage“. Das närrische Treiben beginnt schon deutlich vorher mit der großen Prunksitzung, zu der die Karnevalsgesellschaft „Flotte Kugel Sundern“ alle feierfreudigen Menschen einlädt.

Dieser erste große Aufschlag der FKS findet am Samstag, 15. Februar, statt, danach geht es – fast – nahtlos weiter mit der Schlüsselübergabe und der großen Party an Weiberfastnacht, 20. Februar, und dem großen Karnevalszug am Sonntag, 23. Februar, dem sich wieder eine ausgelassene Feier anschließt.

Rosenmontag Schlüssel zurück

Am Rosenmontag muss dann FKS-Präsident Bernd Zöllner mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Abschied nehmen von der vorübergehenden Macht in der Stadt. Der große Rathausschlüssel wird zurückgegeben, der Alltag beginnt wieder.

Der Sunderner Karnevalgeht mit den Akteuren der „Flotten Kugel“ in die heiße Phase der Session.

Vorher ist aber Feiern angesagt: Viel Spaß, Musik und Tanz bietet die Prunksitzung am 15. Februar, zu der Einlass ab 18 Uhr ist. Freuen können sich die Gäste auf Auftritte der drei vereinseigenen Tanzgarden, die das Publikum mit ihren zackigen Garde- und temperamentvollen Schautänzen immer zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Auch das Tanzpaar und die Tanzmariechen wirbeln über die Bühne.

Einen weiteren Höhepunkt verspricht wieder der Auftritt der Prinzengarde aus Rönkhausen, die mit ihren Hebungen und Würfen manchem den Atem stocken lässt. Hinhören und dann lachen ist das Motto bei den Büttenrednern Hausmeister Bolle und Hildegard Brömmelströte. Natürlich treten auch das Kinderprinzenpaar Ben Kleinau und Lia Theresa Miederhoff und der neue Ehrensenator Dieter Gerke auf. Und wenn nach dem Schlussbild alle Aktiven die Bühne verlassen haben, geht es weiter mit der Band „Magic Maschke“, deren Musik Garant für ausgelassene Stimmung bis in den frühen Morgen sein wird.

Fit für die Macht

So eingestimmt sind Sunderns Narren fit für die Macht in der Stadt: Wieder in der Schützenhalle wird der die Schlüsselübergabe erfolgen, dazu ist Einlass ab 10 Uhr, gegen 11.11 Uhr wollen die Karnevalisten aus Sundern, Stemel, Langscheid und Hövel Bürgermeister Ralph Brodel den Rathausschlüssel entringen.

Sie hoffen auf die Unterstützung vieler Narren, natürlich phantasievoll verkleidet. Gefeiert wird dann mit Alleinunterhalter Michael Vogt. Um 16 Uhr beginnt dann die große Altweiber-Fete, die DJ BeatBear musikalisch gestaltet. Die Eintrittspreise für diesen Tag: morgens 4 Euro, ab 16 Uhr 8 Euro.

Närrischer Reigen

Noch ist es möglich: Sich einreihen in den großen Karnevalszug zu Ehren des Kinderprinzenpaares. Der

startet am Karnevalssonntag um 14 Uhr am Marktkauf-Parkplatz. Allerdings ist zu beachten: „Für eine Teilnahme mit einem Wagen ist der Besuch der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 6. Februar, ab 19 Uhr im Stadtkrug Pflicht“, sagt Präsident Bernd Zöllner. Fußgruppen können sich hingegen zwanglos einreihen, Anmeldungen sind über die Homepage (www.flotte-kugel.de) erforderlich.

Dem Spaß auf der Straße und an den Rändern folgt die Stimmung in der Halle. Nachdem der letzte Wagen an der Polizei um die Ecke abgebogen ist, geht es in der Halle rund. Für die passende Musik sorgt die Eventagentur FR Event aus Sundern mit Niklas & David.