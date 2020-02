Freitag läuft der Lift in Wildewiese

Wildewiese. Achtung: Das wird die einzige Chance zum Skifahren in Sundern. Am Freitag ab 18 Uhr läuft der Lift unter Flutlicht.

Es könnte die einzige Chance in der Saison sein: Am morgigen Freitagabend wird der Lift in Wildewiese ab 18 Uhr bei Flutlicht laufen. „Es liegen 25 Zentimeter Schnee“, informierte Alexander Dirks so gerade Abend per Telefon aus dem Skigebiet. Man arbeite daran, dass auch am Samstag, 29. Dezember, etwas gehe, aber sei Tauwetter gemeldet: „Wir bräuchten jetzt Kälte, aber der Boden ist zu warm.“

Deshalb sollten sich alle Skifahrer über www.wildewiese.de aktuell informieren., räz Dirks, falls doch noch etwas möglich sei.

Am morgigen Freitag ab 13 Uhr wird auch der Rodellift laufen, und das wohl auch über das Wochenende hinaus: „Wir lassen auf, solange es geht“, sagt Dirks. Rodeln sei eben länger möglich als Skifahren.