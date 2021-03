Frida Schumacher aus Sundern liest am besten vor

Sundern. Frida Schumacher, die die 6. Klasse des Sunderner Gymnasiums besucht, hat den Vorlesewettbewerb auf HSK-Ebene West gewonnen

Frida Schumacher von Städtischen Gymnasium hat den Vorlesewettbewerb im Bereich HSK-West gewonnen.

Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jährlich von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ausgerichtet. Er findet in Zusammenarbeit mit Büchereien, Schulen, Buchhandlungen und anderen kulturellen Einrichtungen statt. Der Vorlesewettbewerb ist einer der größten bundesweiten Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler, steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Jedes Jahr nehmen insgesamt fast 700.000 Kinder der 6. Klasse aus etwa 7.500 Schulen daran teil. Der Klassen- und Schulentscheid, in dem die besten Vorleserinnen und Vorleser zunächst in den Klassen ermittelt wurden, um dann einen Schulsieger zu prämieren, endete am 23. Dezember. Die Stadt- und Kreisentscheide 2021 fanden wegen des Corona-Lockdowns digital per Video-Einreichung statt.

Team der Stadtbibliothek Arnsberg bildet Jury für HSK-West

Bis zum 5. März lief nun die Zeit der Jury-Auswertung der Stadt- und Kreisentscheide. Und an dieser Stelle kommt die Stadtbibliothek Arnsberg ins Spiel: das Team der Bibliothek in Alt-Arnsberg stellte die Jury und ermittelte die Siegerin des Kreises Hochsauerland West, die dann am Bezirksentscheid teilnimmt. Ende Februar entschied die Jury – das Team der Mitarbeiter/innen in Arnsberg - wer von den Schulsieger/innen in die nächste Runde kommt.

Folgende Schulen nahmen am Vorlesewettbewerb teil: Städt. Franz-Stock-Gymnasium, Städt. Realschule Hüsten, Städt. Kath. Hauptschule Grimmeschule, St. Ursula Gymnasium, Städt. Gymnasium Laurentianum, Städt. Gymnasium Sundern, die Konrad-Adenauer-Schule aus Meschede, das Priv. Gymnasium der Benediktiner Meschede und das Städt. Gymnasium Meschede. Insgesamt waren es also neun Kinder, die ein Video eingereicht haben. Die Stadtbibliothek Arnsberg teil mit“: „Die Jury für einen Vorlesewettbewerb zu bilden ist eine tolle Sache, weil es Freude macht den Kindern beim Lesen ihrer spannenden, lustigen und aufregenden Geschichten zuzuhören! Besonders schön ist, dass der Wettbewerb digital stattfinden konnte und nicht einfach ausgefallen ist. Ein Hurra auf das Buch und das Vorlesen! Es war keine leichte Sache eine Gewinnerin zu benennen, weil alle ganz großartig gelesen haben.“ Die Jury freut sich dennoch eine Gewinnerin ermittelt zu haben und wünscht ihr viel Erfolg in der nächsten Runde: Frida Schumacher vom Städt. Gymnasium Sundern mit dem Buchtitel „Ember Drachentochter“ von Heather Fawcett.

Nun laufen die Bezirksentscheide, dann folgt der Landesentscheid und im Juni das Finale auf Bundesebene.