Bei Glasfaserarbeiten kam es zu dem Zwischenfall in Sundern.

Panne bei Bauarbeiten Menschen in Sundern teilweise ohne Strom

Sundern. Bei Bauarbeiten in der Bergstraße ist ein Gasrohr beschädigt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgestellt. Wir informieren aktuell

Bei Glasfaserarbeiten durch eine Fremdfirma ist ein Gasrohr der Firma Westenergie in der Bergstraße in Sundern beschädigt wurde. Aus Sicherheitsgründen musste für ca. 40 Häuser der Strom abgeschaltet werden. Es wird mit Hochdruck an der Wiederversorgung und der Behebung des Schadens gearbeitet.

