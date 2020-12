Geheimnisvoller Monolith auch an der Sorpe

Langscheid. Utah, Neuschwanstein, Isle of Wight und nun auch Sorpesee: Monolithe tauchen derzeit über all auf. Und niemand weiß, woher sie stammen.

Sie machen derzeit weltweit von sich reden: Etwa 2,50 Meter hohe Monolithen. Jetzt ist auch an der Sorpe so ein Dings aus Metall aufgetaucht. Mehrere Leser berichteten schon am Wochenende davon. Nun hat der Ruhrverband aber inzwischen die metallene Säule abgebaut.

„Unsere Mitarbeiter haben am Montag davon berichtet. Wir haben dann geprüft, ob die Säule irgendwer aus dem Hause veranlasst hatte“, erklärt Talsperrenleiterin Lisa Reitmayer unserer Zeitung. Da sich aber niemand fand, wurde die Säule am Dienstag entsorgt. „Sie war wohl in eine kleine Grube, die jemand dort in den angespülten Sand und Dreck gegraben hatte, eingelassen worden“, so Reitmayer weiter.

Ist ein Künstler verantwortlich?

Was es mit der Säule auf sich haben könnte, berichtet in einer Mail an diese Zeitung der Hüstener Matthias

Hieronymus, der mit seinem Hund das Dingsbumms am Wochenende entdeckte: „Im Moment tauchen diese sogenannten Monolithen überall auf der Welt auf und sorgen für Schlagzeilen. In Utah hat das angefangen. Als Urheber wurden schon Aliens vermutet, weil sich niemand zu bekennen gibt.“

Aliens oder doch eine noch unbekannte Künstlergruppe? „Leider reicht unsere Kamera, die am Ostufer über dem Damm installiert ist, nicht aus, um dort etwa zu erkennen“, sagt Lisa Reitmayer. Auch beim Ordnungsamt in Sundern wusste niemand etwas über die Hintergründe der Langscheider Säule.

Besuch aus dem All?

Im Internet kursieren schon seit einigen Wochen Hinweise auf diese Säulen: In Amerika glaubte man nun eine Zeit lang wirklich an Besuch aus dem Weltall. An der Sorpe zeigte sich, dass es ein einfaches dünnes Metall war, das vier mal geknickt und dann verschweißt wurde, innen hohl. Inzwischen mehren sich die Medienberichte, dass es sich um einen PR-Gag handeln soll: So berichtet die sh:z aus Flensburg, dass das Rätsel gelöst wurde: Säulen gab es mitten in Hamburg, und an so herausragenden Orten wie am Schloss Neuschwanstein. Weiteren Medienberichten zufolge soll es sich um eine Aktion für eine neue Serie beim Streaming-Anbieter Netflix handeln.

Lösung bei Netflix?

Gemeint ist damit die seit November verfügbare Serie „Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun“. In Australien

Monolith an der Sorpe Foto: Matthias Hieronymus / WP Sundern

hat das Comedy-Trio gezeigt, wie es eine Säule mitten in Melbourne aufstellt. In dem Video mit dem Titel „Warum ich Monolithen in der ganzen Welt aufbaute“ zeigen Mark Samual Bonanno, Broden Kelly und Zachary Ruane, wie sie gemeinsam mit einem Youtuber daran arbeiten. Allerdings gab es keine Hinweise, dass diese drei nun weltweit agieren. Eines zeigen aber alle Orte: Die Säulen werden immer an attraktiven Orten, wo sie viele Menschen sehen können, aufgestellt. Im bayrischen Sulzbach ist das der Acker vor einem großen Einkaufcenter. Auch nahe dem Schloss Neuschwanstein tauchte ein solcher Monolith auf. Wer die rund zwei Meter große Metall-Stele in dem Feld in dem Ort Schwangau aufgestellt hat, blieb auch dort unklar. Und viele Besucher bringen ja auch an der Sorpe Aufmerksamkeit.

In ganz Europa gesichtet

Säulen wurden auch Anfang der Woche aus ganz Europa gemeldet, so von der britischen Isle of Wight, aus den Niederlanden, Spanien, Belgien und vielen Orten in Deutschland.

