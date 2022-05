Gelungener Neustart für MGV-Projektchor und MGV Westfalia

Langscheid. Langscheider Chöre proben für Konzert „Stimmen des Sommers“ am 26. Juni. Neue Sänger und Sängerinnen erwünscht.

Gut angelaufen sind wieder die Chorproben des MGV Westfalia Langscheid und des MGV-Projektchores. Konzentrieren möchten sich die Sänger und Sängerinnen auf das Konzert „Stimmen des Sommers“, das dieses Jahr zum ersten Mal an einem Sonntagnachmittag stattfinden wird. Am 26. Juni werden ab 16 Uhr Chöre der Region und eine Instrumentalgruppe das Programm auf der Terrasse am Haus des Gastes gestalten.

Offensichtlich hat sich die Werbung für den Neustart gelohnt, denn inzwischen sehen die Sänger in beiden Chören „neue Gesichter“. Einige neue Sänger und Sängerinnen haben sich für das Mitsingen entschieden und werden beim Sommerkonzert mit auf der Bühne stehen. Bereits im letzten Jahr hatte sich der Projektchor für Frauenstimmen geöffnet. Mit dem Wegfall des Frauensingkreises und den Probenpausen vieler Chöre hatten viele interessierte Frauen wenig Gelegenheit gefunden, in einem Chor mitzusingen.

Legendäre Treue

Die Treue der Sänger zu ihren Chören ist legendär – so trafen sich im Frühjahr fast alle MGV-Sänger und Projektchor-Sänger und -Sängerinnen zu den Proben wieder. Zusätzlich hatte der Vorstand im Vorfeld mit weiteren Chören Kontakt zum Kulturbüro der Stadt Sundern und zum Dachverband Kultur Sundern aufgenommen, um die Bedingungen für einen Neustart der Chöre im Raum Sunder/Sorpesee-Region zu erleichtern. Einig geworden sind sich die verschiedenen Kulturträger in einem Projekt, an dem weiter gemeinsam beraten und gearbeitet wird. Darüber wird die Öffentlichkeit noch informiert.

Zu einer Intensivchorprobe haben MGV-Chorleiter Daniel Pütz und Vizechorleiter Paul Peter Kuhlmann zum 11. Juni eingeladen. Vor dem Auftritt bei Stimmen des Sommers wird ein letzter „Feinschliff“ erprobt. Übung macht ja bekanntlich den Meister und nach zweieinhalb Jahren Auftritt-freie Zeit möchten die Säger und Sängerinnen mit größtmöglicher Sicherheit die Bühne betreten.

„Wir laden alle Interessierte zu unseren Chorproben ein, wir starten donnerstags im Haus des Gastes um 18.45 Uhr mit dem MGV Westfalia Langscheid und um 20 Uhr mit dem Projektchor. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, uns durch die Mitgliedschaft zu unterstützen.“ So die Einladung des Vorstandes mit der Hoffnung, dass sich wieder stabile Arbeitsbedingungen etablieren zum Mitsingen kommen.

