Hachen: Feuerwehr und Kolping mit Aktion für guten Zweck

Hachen. Zum nächsten Wochenende steigt eine große Altpapiersammlung. Zuletzt ging der Erlös an vom Hochwasser Betroffene im Röhrdorf.

Viele wichtige soziale Projekte in Hachen und Umgebung konnten in der Vergangenheit durch die Altpapieraktionen der Hachener Kolpingsfamilie unterstützt werden. Seit Anfang 2020 werden diese Sammelaktionen gemeinsam mit dem Förderverein der Feuerwehr Hachen durchgeführt.

So konnte z. B. der Erlös der Septembersammlung von 1200 Euro zur Unterstützung der hochwasserbetroffenen Hachener an das örtliche Organisationskomitee übergeben werden.

Die Sammelcontainer stehen am Feuerwehrgerätehaus an der Hochstraße

Unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung gibt es nun eine weitere Altpapiersammlung. Auch diese wird in Form einer „Bring-Aktion“ durchgeführt. Am Freitag, 17. Dezember, und Samstag, 18. Dezember, werden so entsprechende Sammelcontainer am Feuerwehrgerätehaus an der Hochstraße 10 aufgestellt.

Alle Unterstützer dieser guten Sache können dann Freitag von 14 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr dort Altpapier und Pappe abliefern. Zum Ausladen der Fahrzeuge stehen Helfer bereit.

Auch eine Abholung des Altpapiers ist möglich

Falls jemand keine Möglichkeit zur Anlieferung hat, ist auch eine Abholung machbar ist. Entsprechende Anfragen an Franz Nagel (02935-2216), Heinz-Josef Sommer (0171-7021259) oder Andreas Becker (0170-1515232).

Es wäre schön, so die Vorstandsmitglieder von Kolpingsfamilie und Förderverein Feuerwehr Hachen, „wenn die Altpapiersammlung erneut eine gute Resonanz erfahren würde, damit von unseren Vereinen weitere soziale Projekte in der heimischen Region unterstützt werden können.“

