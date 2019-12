Hachen. Dritter Advent - das heißt in Hachen seit 18 Jahren Weihnachtsbaumverkauf an der Schützenhalle.

Hachen: Viel Arbeit, aber auch viel Spaß

Es ist der dritte Advent, und nach dem heftigen Regen des Samstages geht am nächsten Morgen eine winterlich tief liegende Sonne auf. Die entspannte Ruhe eines Sonntages liegt über Hachen, kaum Autos, wenige Menschen. Auch der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der Schützenhalle ist am späten Vormittag noch relativ leer, das soll am Samstag anders gewesen sein: „Die Bäume waren schon am ersten Tag weg, obwohl wir bereits für beide Tage welche besorgt hatten“, sagt Uwe Lemli, Oberst der Schützenbruderschaft St. Michael aus Hachen.

Der Markt zeichnet sich durch seinen Verkauf von Weihnachtstannen aus, frisch geschlagen in den umliegenden Wäldern. Und er zieht nicht nur örtliche Besucher an: „Ein Mann aus Dortmund hat unseren Markt zufällig bemerkt und gleich eine Tanne mitgenommen“, sagt Gerd Bierhoff, Rendant der Schützen. Er habe umgehend erklärt, im 2020 wiederkommen zu wollen.

Schon die 18. Auflage

Das 18. Mal veranstalten sie den Markt nun schon, an zwei Tagen im Dezember. Er hat sich über die Jahre

Stimmung am sonnigen Sonntag in Hachen. Foto: Maximilian Dolle

entwickelt, aus einem einfachen Tannenbaumstand mit provisorischen Weihnachtsbuden zu der gemütlichen Zusammenstellung, die er heute ist. Ein knappes Dutzend Hütten reihen sich im Kreis aneinander, drei Lagerfeuer bieten Wärme und Möglichkeiten zum Stockbrotbacken. Den Teig dafür sowie für das Backen von Plätzchen haben einige Frauen vorbereitet. „Weihnachtsbäckerei“ steht an dem Häuschen, das dieses Jahr das erste Mal eigens für die Kinder zusammengebaut wurde. „Letztes Jahr haben wir ein Zelt für das Backen aufgestellt, aber das war einfach zu kalt. So haben die Kinder es warm und trocken“, sagt Ramona Salmen.

Selbstgemachtes von gestrickten Strümpfen bis zur Erbsensuppe gibt es auch an den übrigen Buden. Ein Likörstand sticht besonders heraus. Hier findet man süße Liköre mit Holunder und Apfel und Zimt, aber auch herbe aus Kräutern oder Lakritz: „Wir haben den Holunder im Sommer selbst gepflückt, hier in den heimischen Wäldern“, so Kirsten Villis, eine der Verkäuferin. Dann folgte die eigene Herstellung der Getränke. Im Geschmack schlägt sich das wieder: Man schmeckt viele einzelne Noten in einem Schluck, die gleichzeitige Würze und Intensität, die Beeren, die Stärke und Sanftheit. „Sie sind einzigartig und mit Liebe gemacht“, betitelt Tanja Teuber ihre Spirituosen.

Erlös für guten Zweck

Der Erlös des Marktes ist einem wohltätigen Zweck gewidmet. So geht für jeden verkauften Baum ein Euro

an die Aktion Lichtblicke (siehe Infobox), der übrige Gewinn wird für den Erhalt der Schützenhalle eingesetzt. Die Organisation des Weihnachtsdorfes erfolgt ehrenamtlich, kann aber auf viel Unterstützung zählen: „Wir erleben viel Hilfsbereitschaft, nicht nur von Schützen“, sagt Uwe Lemli. Dabei ist der Aufwand gar nicht so gering. Schon mittwochs begännen die Arbeiten zum Aufbau, der Abbau nehme gar die gesamte Folgewoche in Anspruch. Der Kinderchor der Grundschule kommt zum Singen, und das Jugendorchester des Musikvereins, das an beiden Tagen auftritt, spielt Weihnachtslieder an. Doch die Arbeit scheint sich nicht negativ niederzuschlagen: Die freundliche Stimmung, die auf dem Weihnachtsmarkt herrscht, passt gut zu der ruhigen Entspanntheit eines Sonntags auf dem Dorf.