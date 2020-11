Hallenbad Sundern erhält dicke Fördersumme

Mit rund 370.000 Euro für die Sanierung der Filteranlage im Hallenbad an der Berliner Straße in Sundern profitiert die Stadt vom „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes. „Das ist sehr erfreulich, denn damit hatten wir nicht gerechnet“, hieß es unisono bei Kämmerin Ursula Schnelle und Niklas Wortmann, Prokurist bei der Sorpesee GmbH in Langscheid.

Dabei musste alles ganz schnell gehen, denn erst im Juli wurde der Projektaufruf für den „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund auf den Weg gebracht. Er dient zur Erneuerung und zum Neubau von kommunalen Sportstätten für 2020 und 2021.

Flink im Rennen

Auch bei der Stadt Sundern war die Teilnahme an dem „Rennen“ anspruchsvoll, denn in kürzester Zeit mussten die Anträge formuliert werden. Letztlich, so Niklas Wortmann, wurde noch das Paket der Sanierungen im Hallenbad für die Prioritätenliste, auf der auch noch der TuS Hachen mit der Sanierung der Turnhalle an der Hüttenwiese stand, gesplittet: Die Sanierung der Filteranlage auf Platz 1a, die Erneuerung des Hubbodens im Bad auf 1b. Letztere und der TuS Hachen rutschen nun automatisch in die nächste Runde, die ab Januar 2021 laufen wird.

47 Millionen Euro bewilligt

Nur fünf Monate nach der Auslobung und nur fünf Wochen nach der Anmeldefrist am 15. Oktober warten nun 47 Millionen Euro Fördergelder für rund 80 Projekte in NRW. Die Stadt Sundern erhält insgesamt 367.000 Euro für die Sanierung der Filteranlagen aus dem Investitionsprogramm. Den städtischen Anteil übernimmt in diesem Jahr noch das Land.

„Wir haben die Maßnahme ja ohnehin im Plan für 2021 gehabt“, sagt Kämmerin Ursula Schnelle. Das aber

habe es zu belegen gegolten: die Umsetzungsreife des Projektes. Überrascht ist sie trotzdem, denn das Programm war zum Fristende dreifach überzeichnet. Nun seien wirklich die städtischen Sportstätten gefördert worden. Ähnlich sieht man es in Langscheid: „Die Filteranlage im Hallenbad ist schon seit 44 Jahren in Betrieb“, sagt Niklas Wortmann. Die Installation einer neuen Anlage sei vor allem ökologisch wertvoll: „Die Filterfläche war bislang zu klein, haben wir bei der Projektierung erfahren. Das mag beim Bau des Bades ausreichend gewesen sein, jetzt ist es nicht mehr Stand der Technik“, so der Prokurist. Durch diese Umstände hätte man einen erhöhten Wasserverbrauch gehabt, außerdem musste dieser auch entsprechend aufgeheizt werden: „Wir sparen also in mehrfacher Hinsicht beim Frischwasser, aber beim CO2. Daher ist das die sinnvollste Sanierung und somit ein Glücksfall.“

Glücksfall für Stadtsäckel

Ein solcher ist es auch für den Stadtsäckel, sieht die Kämmerin, denn die Maßnahme muss nun nicht aus dem Haushalt 2021 bezahlt werden, da sie komplett zu 100 Prozent aus dem Investitionspakt finanziert wird. Bis zum 15. Januar bedarf es nun weiterer Gespräche mit dem Stadtsportverband Sundern, um die nächste Prioritätenliste zusammenzustellen. „Das ist nicht einfach, denn für das nächste Programm muss die Stadt zehn Prozent der Kosten übernehmen“, erklärt Ursula Schnelle. Knifflig, da derzeit noch kein Haushaltsplan für 2021 steht.

Vorbereitungen laufen

Bei der Sorpesee GmbH laufen jetzt die weiteren Vorbereitungen auf Hochtouren. Sobald der Förderbescheid aus Düsseldorf eingetroffen sei, könne man mit den konkreten Vorbereitungen beginnen. „Es sollte so früh wie möglich passieren“, sagt dazu Kämmerin Ursula Schnelle. Sie sieht nun auch die Chance sich den anderen Maßnahmen zu nähern: „Da sollte man sich dann fragen, was etwa die Stadtsportpauschale ermöglichen kann“, verweist sie auf weitere Gespräche.

Der heimische CDU-Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft Klaus Kaiser schreibt dazu: „Von einer starken Sportinfrastruktur profitieren alle in Sundern, denn die kommunalen Sportstätten sind ein wichtiger Baustein der kommunalen Infrastruktur. Auch wenn Sport in Corona-Zeiten nur eingeschränkt möglich ist, dient er der körperlichen Gesundheit und dem Wohlbefinden. Mit dem Investitionsprogramm wird der Grundstein für den Sport von morgen gelegt. Die NRW-Koalition hat unsere Kommunen fest im Blick.“