„Heimathafen“ Amecke setzt auf fairen Handel

Jürgen ter Braak und Klaus Plümper überreichen das Fairtrade-Siegel der Stadt Sundern an Carl Grothe.

Amecke. Durch Zusammenarbeit mit Bäckereien in Uganda sind dort auch sichere Arbeitsplätze entstanden.

Wer in „Grothes Heimathafen“ in Amecke einen heißen und leckeren Kaffee bestellt, kann sicher sein, etwas Gutes für den fairen Handel zu tun:

Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr wird in einer Rösterei im Münsterland hergestellter fair gehandelter Kaffee im Heimathafen ausgeschenkt. Heißer und aromatischer Filterkaffe sowie kräftiger Espresso und schaumiger Café Crema stehen zur Auswahl.

Darüber hinaus können überzeugte Teetrinker aus einer Anzahl fair gehandelter Teesorten auswählen. Damit zeigt das Unternehmen Goldbäckerei Grothe auch am Standort in Amecke seine Unterstützung für den fairen Handel.

Fairer Handel ist schon seit Jahren Herzensangelegenheit des Unternehmens Grothe

Im Gespräch erläuterte der Heimathafen-Geschäftsführer Carl Grothe Mitgliedern der Fairtrade-Steuerungsgruppe das es schon seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit des Unternehmens ist, die Lebensbedingungen in den noch nicht so gut entwickelten Ländern zu verbessern.

So sei es seit vielen Jahren Ziel des Unternehmens, im nördlichen Uganda Lebensmittel für den örtlichen Verbrauch herzustellen und damit eine ausgewogene Ernährung anzubieten.

Fairtrade-Steuerungsgruppe Sundern überreicht das Fairtrade-Siegel der Stadt

So seien zum Beispiel in Bäckereien, die in den ugandischen Städten Arua und Gulu durch ein starkes Engagement der Goldbäckerei Grothe entstanden sind, etliche Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung entstanden und durch das großartige Gemeinschaftsprojekt unter anderem das Aurua Spezial Brot und Kolping Toast dort zu einem Markenzeichen geworden.

Unter dem Eindruck dieser positiven Einstellung zum fairen Handel und dem fairen Miteinander, war es daher für die Mitglieder der Fairtrade-Steuerungsgruppe Sundern, Jürgen ter Braak und Klaus Plümper, eine besondere Freude, dass Fairtrade-Siegel der Stadt überreichen zu können.

Damit, so die Mitglieder der Steuerungsgruppe, sei ein weiterer Baustein zur im Sommer anstehenden Titelerneuerung zur Fairtrade-Stadt gelegt.

