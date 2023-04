Freizeitgestaltung Hier können Sie an Karfreitag in Sundern schwimmen

Langscheid. Auch Saunafans kommen auf ihre Kosten. Alle Informationen finden Sie hier

Das Haus des Gastes in Langscheid hat während der Osterfeiertage geänderte Öffnungszeiten. Das Kurbad ist an Karfreitag, 7. April, von 8 bis 17 Uhr geöffnet. An Karsamstag, 8. April, ist es von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ostersonntag & Ostermontag bleibt die Einrichtung geschlossen. Die Sauna im Haus des Gastes ist an Karfreitag und Karsamstag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Ostersonntag und Ostermontag bleibt sie wie das Kurbad geschlossen.

