In Amecke werden „Pandemie und Layla“ gejagt

Amecke. Amecker Hubertus-Schützen feiern am kommenden Wochenende. Vogel fällt Montag.

„Schrägen Vögeln“ geht es am kommenden Montag in Amecke an’s Gefieder: Mit der Namensgebung für ihre „Ziele“ beweisen die Amecker Schützen Humor – und sind nah dran am Puls der Zeit...

So hört der Königsvogel auf den Namen „Pandemie“ – und wer Geck werden möchte, muss zuvor „Layla“ abschießen! Glauben Sie nicht? Ist aber alles von höchster Schützeninstanz abgesegnet:

Die Holzfiguren wurden im Vorfeld vom Schützenvorstand und von Königin Iris ordnungsgemäß begutachtet und zum Abschuss freigegeben. Als Vogelbauer war Berthold Müer aktiv, Vogelmaler Burkhard Leitinger machte beide „hübsch“. Nach ohnehin langer Corona-Pause mussten die Amecker noch ein wenig geduldiger sein als andere Sunderner, denn der Schützenfesttermin im Sorpedorf liegt im hinteren Drittel des Festkalenders.

Alles ist perfekt vorbereitet

Doch jetzt ist das Warten fast vorbei: Für den 30. Juli bis zum 1. August lädt die St. Hubertus-Bruderschaft alle Bürger, Freunde und Gäste herzlich ein, mit zu feiern.

Alle Vorbereitungen sind getroffen, grün-weiße Wimpel schmücken die Straßenzüge, das Dorf ist „auf Hochglanz poliert“, um sich von seiner besten Seite zeigen zu können. Los geht’s Samstag um 17 Uhr.

Alle Details zum Festprogramm sind in der Infobox rechts zu finden. Besucher dürfen sich auf eine festlich geschmückte Schützen­halle mitsamt neu renovierter, großer Theke freuen – und natürlich auf das scheidende Königspaar Torsten und Iris Heimann, das für seine „Untertanen“ folgende Botschaft hat: „Aller guten Dinge sind drei – wer hätte da 2019 schon dran gedacht...?“ Deshalb melden sich die Majestäten in ihrem Grußwort zum dritten Mal als Amecker Schützenkönigspaar – „in der Hoffnung auf ein Schützenfest 2022“. Diese Hoffnung wird nun endlich erfüllt.

Auch die lange Amtszeit von Geck Daniel Hansknecht endet Montag unter der Vogelstange in der Steinkuhle. Foto: Frank Albrecht / WP

Zum „Warmwerden“ besuchten Torsten und Iris kürzlich samt Hofstaat die benachbarten Schützenfeste in Langenholthausen und in Hellefeld – und sind nun sehr gespannt, wer am Montag ihre Nachfolge antreten wird. Ihr Dank geht an alle, die ihnen drei Jahre zur Seite standen; „an den Hofstaat, der die lange Zeit immer zu uns hielt, und an den Schützenvorstand“.

Doch zunächst heißt es für das Paar noch drei Tage lang feiern, womit wir wieder zurück beim Hochfest 2022 wären:

Übrigens: Mittlerweile ein echter Geheimtipp ist das große Kuchenbüffet, das Sonntag ab 15 Uhr im Speisesaal der Schützenhalle angeboten wird. Und die Geckfeier der Jungschützen am Montag (bis in den frühen Nachmittag hinein) lohnt ebenfalls einen Abstecher: In diesem Jahr feiern Jungschützen und Gäste in einem Zelt an der Gaststätte „Zur Höpke“.

Wie gewohnt, ziehen der neue Geck und seine „Geckin“ dann gegen 12 Uhr in die Schützenhalle ein – und bringen die Stimmung dort zum Kochen!

