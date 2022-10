In Sundern kann Kunst „Spuren von Wald enthalten“

Sundern. Künstler Ulrich Möckel stellt ab 16. Oktober seine Skulpturen in den Räumen des Kunstvereins Sundern/Sauerland aus.

Es ist ein skurril anmutender Titel, der eine gewisse Ratlosigkeit in sich zu tragen scheint, mit dem sich die kommende Aus­stellung des Kunstvereins Sundern Sauerland e.V. vorstellt.

Diese Skurrilität verliert sich deutlich zugunsten zunehmender Objektivität, wenn man die Kunst der Person des Künstlers zuordnet. Ulrich Möckel ist Künstler. Aus Hemer stammend, lebt und arbeitet er heute in Beckum. Sein Atelier, sehr ländlich gelegen, assoziiert Begrifflichkeiten wie Natur, Landschaft, Heimat, Wald. Tatsächlich also wesentlich naturhaftes, das als Impulsgeber der Kunst Ulrich Möckels verstanden werden will, und das hier, im waldreichen Sauerland, sofort als nachvollziehbar verortet wird.

Ulrich Möckel erklärt: „Meine Skulpturen wachsen im Wald. Es sind die Bäume, an denen sich meine Gedanken reiben. Ihre Wuchsformen sind mir Inspirationsquelle und Arbeitsgrundlage zugleich.“

Baum als Ideengeber

Der Baum wird praktisch zum Ideengeber künstlerisch philosophischer, gesellschaftlicher, analytischer und natürlich ästhetischer Auseinandersetzung, bis hin zum bildhauerischen und zeichnerischem Resultat, So entstammt eine unregelmäßige, ringförmige Neonröhre in Wirklichkeit der Kontur eines Baumstammes, oder eine ab­strakt anmutende Zeichnung bildet real die Spuren des Borkenkäfers unter der Baumrinde ab

In der Ausarbeitung entfernt sich Möckel oft vom Holz als künstlerischem Material und verwendet anorganische Stoffe wie Metall, Kunststoff – oder Licht. Dabei ist das Objekt, völlig frei in der künstlerischen, ästhetischen Umsetzung immer noch, wenn auch nicht unbedingt offensichtlich, elementar Baum. So kann man den Titel: „Kann Spuren von Wald enthalten“ durchaus als Angebot verstehen, sich in eigener Weise dem Thema Baum zu nähern. Der Künstler selbst geht diesen Weg in seiner Kunst voll und ganz. Zur Eröffnung der Aus­stellung, am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr lädt der Kunstverein herzlich in seine Räume in der Röhre 4 in Sundern ein. Ulrich Möckel zeigt Objekte und Zeichnungen. Gérard Goodrow, Kunsthistoriker, freier Kurator und Autor, wird in die Kunst Möckels einführen. Schon jetzt weist der Kunstverein darauf hin, dass am Sonntag, 13. November, ein Künstlergespräch stattfinden wird.

Ausstellungsdauer bis 27. November 2022, Öffnungszeiten: Mi - Fr 16-18.30 Uhr, Sa und So 12-18 Uhr, Führungen nach Vereinbarung, Info/Kontakt: A. Knapstein, 0171-1204716, info@kunstverein-sundern-sauerland.de www.kunstverein-sundern-sauerland.de

