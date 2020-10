Jetzt wird der Sorpesee zum Tatort

Sorpe-Promenade, Sorpe-Schifffahrt, Sorpedamm, und seit 2019 auch Sorpe-Milch. Das alles gibt es schon. Nun folgt der erste Sorpe-Krimi. Geschrieben hat ihn Martina Grünebaum, Autorin aus Küntrop, auch in Sundern keine Unbekannte. Denn mit zwei weiteren Damen aus dem Märkischen ist sie als ein Drittel von „TrioLit“ schon öfter in Sundern gewesen.

Das Thema Kriminalroman begleitet die Küntroperin schon seit Jahren. „Geschrieben habe ich schon zu Schulzeiten“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung im „Heimathafen“ bei Keksen und Cappuccino. Dabei hat sie beim Lesen ihre Devisen: „Ein Krimi soll mich gut unterhalten, aber er sollte mich nicht vom Schlafen abhalten“, grenzt sie ihre Favoriten ganz klar von den düsteren Krimis ab, die an dänischen, schwedischen oder norwegischen Küsten spielen. „Meine Kommissare dürfen nicht mit Depressionen durch den Fall taumeln.“

Ein Teil der „Mörderischen Sauerländer" Das Cover des neuen Sorpekrimis ist eine Gemeinschaftsarbeit: Zunächst hat Autorin Martin Grünebaum an der Sorpe ihr Wunschbild fotografiert. Danach hat es Grafikerin Tanja Graumann aus Werdohl in ein entsprechendes gemaltes Bild von einem Picknick am Sorpeufer verwandelt. Martina Grünebaum sucht derzeit noch nach corona-gerechten Orten, um aus dem Roman zu lesen. Mit dem TrioLit sowie den „Mörderischen Sauerländern" stand sie schon öfter in Sundern auf der Bühne.

Ihre Liebe gilt schon lange den englischen Detektiven, wie sie in den Goldenen Jahren des Kriminalromans Agatha Christie im vorigen Jahrhundert verfasst hat. Und natürlich hat Martina Baumeister schon eine Reise auf den Spuren der Großmeisterin gemacht: „Ich habe schon an ihrem Schreibtisch gesessen und etwas geschrieben, aber nur für ein Foto“, berichtet sie von einem für sie besonderen Tag.

Amecke im Mittelpunkt

Nun also nach verschiedenen Kurzgeschichten und einigen kleineren Romanen aus dem Bereich der Fantasy oder dem Tierreich ein Krimi, der im Sauerland spielt. Genauer: an der Sorpe. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Kommissar Maximilian Knapp, der vor einigen Jahren aus Bayern nach Amecke gezogen ist. In seinen eingeblendeten Phantasien nennt er sich selbst „Mr. Max Holmes“. Sein Chef ist „Double You“ - Wolfram Wilhelm Berg aus Hachen. „Die Landschaft bei uns ist sehr reizvoll, ähnlich grün wie in Südengland“, sagt die Autorin von „Im Bienenstich sind keine Birnen“. Und noch eine Analogie ist ihr in England zu ihrer Heimat aufgefallen: „Auch bei uns im Sauerland gibt es schrullige Unikate, Menschen mit Ecken und Kanten.“ Solche streut sie schön in die Geschichte ein, etwa den Einsiedler „Gacka-Paul“, doch auch dem schaut man zunächst nur vor den sturen Sauerländer Kopf.

Martina Baumeister hat die Geschichte geschickt montiert, die zum Teil ganz kurzen Kapitel sind durch fortlaufende Uhrzeiten strukturiert. Und noch eine Besonderheit: Auf die Leiche stößt man nicht im ersten Kapitel. Denn die Autorin lässt den Leser viele Personen gleichzeitig begleiten, so erfährt man nur Häppchenweise etwas von den Geschichten, den sich kreuzenden Lebenslinien und ungeahnten Geheimnissen, die sie umgeben. Das hebt die Spannung, treibt einen voran beim Lesen, um mehr zu erfahren.

Querbeet durch Sundern

Dabei führt Martina Grünebaum die Handlung immer quer durch Sorpe- und Röhrtal: Mal ist es eine Villa außerhalb von Hachen, dann ein Haus in Kuhschiss-Hagen, die MS Sorpesee oder der Sorpedamm, die das Kopfkino anregen. Und wenig spekulieren über den Standort muss man, wenn der Kommissar morgens eine Amecker Bäckerei betritt. Dort horcht er mal eben den „Lokalfunk“ an der Theke ab, um schnell informiert zu sein. Und ehe Leserinnen oder Leser suchen: Der Bienenstich kommt auf Seite 73 von 173, und hilft da kaum beim Lösen des Rätsel. Die Frage des kleinen Elias Knapp hängt aber aufmerksamen Lesern weiter nach.

Ein rechtes Puzzlespiel aus dem Sauerland hat Martina Grünebaum da entworfen. Zwei Jahre hat sie daran gearbeitet. „Doch anfangs stand kein Gesamtkonzept, sondern die Figuren entwickelten sich selbst. So waren einige erst am Rand, um dann später in die Mitte zu rücken“, verrät sie, mehr aber nicht. Doch: Max Knapp spukt weiter in ihrem dicken Skriptbuch herum, das die Autorin immer dabei hat, auch zum Cappuccino am Vorbecken.