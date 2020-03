Jugendherberge Sorpesee: Weniger Übernachtungen in 2019

Langscheid. Die Jugendherberge am Sorpesee in Langscheid verzeichnet für das vergangene Jahr einen Rückgang bei Gästen und Buchungen.

Die Erfolgsgeschichte hat im vergangenen Jahr eine kleine Delle bekommen: Waren die Gäste- und Übernachtungszahlen der Jugendherberge am Sorpesee seit Jahren kontinuierlich angestiegen, steht für 2019 ein Rückgang zu Buche. 25.103 Übernachtungen zählte das Haus in Langscheid im vergangenen Jahr; ein Minus von drei Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (25.976 Übernachtungen).

Auch die Zahl der Gäste sank um 449 von 10.811 im Jahr 2018 auf 10.362 im vergangenen Jahr.

Sundern 29 Jugendherbergen Der DJH-Landesverband Westfalen-Lippe mit Sitz in Hagen ist einer von deutschlandweit 14 Landesverbänden im Deutschen Jugendherbergswerk und betreibt 29 Jugendherbergen in Sauer-/Siegerland, Ruhrgebiet, Münster-/Weserbergland und Ostwestfalen. Info: www.nordsee-sauerland.jugendherberge.de

Damit gehört die Sunderner Freizeiteinrichtung zu den wenigen Standorten des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) im Sauerland, die 2019 einen sinkenden Zuspruch hatten (siehe auch Tabelle rechts). Zuvor wurden – seit 2014 und bis ins Jahr 2018 – am Sorpesee rund 4850 Übernachtungen mehr und 2660 Besucher mehr gezählt; gehörte das Quartier zu den Häusern mit den stärksten Zuwachsraten im Sauerland – ebenso wie die Herberge am Südufer des Möhnesees.

„Die Jugendherbergen am Sorpesee und Möhnesee entwickeln sich seit Jahren auf einem hohen Niveau weiter“, so der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerks vor Jahresfrist, „beide Häuser tragen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Landesverbandes“. Auch für das laufende Jahr 2019 seien wieder positive Entwicklungen zu verzeichnen, hieß es.

Diese Erwartung hat man im Kreis Soest voll erfüllt: Bei den „übernachtungsstärksten“ Häusern des Landesverbandes liegt Möhnesee (40.015 Übernachtungen) trozu Rückgang auf Platz drei, hinter dem Jugendgästehaus Münster (55.373) und der Einrichtung in Dortmund (49.585). Auch die Rüthener Herberge konnte deutlich zulegen.

Übernachtungszahlen der Jugendherbergen im Sauerland 2019. Foto: Torsten Koch / WP

„Das Sauerland zählt weiter zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands“, kommentiert Wolfgang Büttner das Zahlenwerk.

Die Lage der Jugendherbergen sei super, das Potenzial groß, so der Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Westfalen-Lippe weiter.

Gute Perspektiven also auch für die Langscheider Einrichtung; aufgrund der großen, breitgefächerten Freizeitmöglichkeiten am Standort und im Umland, besonders in den Sommermonaten ein beliebtes Reiseziel für Familien. Der See ist für sich ein Standortvorteil, der mit den hauseigenen Angeboten wie der Surfschule mit Stand-up-Paddling, Multisportanlage und Labor für kleine See-Entdecker punktet.