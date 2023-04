K&W aus Amecke setzt auf Nachhaltigkeit und E-Mobilität

Amecke. Das Unternehmen präsentiert Produkte auf der Fastener Fair Global Messe in Stuttgart

Nach vier Jahren Corona-Pause öffnete die Fastener Fair Global, die führende Europäische Messe für Verbindungselemente, ihre Tore in Stuttgart wieder für nationale und internationale Gäste. Durch die gefallenen Corona Vorschriften war die ganze Welt wieder zu Gast in Stuttgart. Der Amecker Nietenhersteller und Rohrverarbeiter Kaiser & Waltermann war mit seinem Stand in Halle 7 der Messe vertreten. „Es tut gut wieder persönliche Gespräche führen zu können,“ erklärt Magnus Bende, Vertriebsleiter bei K&2W.

„Wir konnten unseren Kunden viele Neuigkeiten berichten. Die Stimmung war positiv.“ Kaiser & Waltermann ist Lieferant für Sonderteile mit hohen technischen Anforderungen und insbesondere in der Automobilzulieferindustrie zu Hause. „Waren es in der Vergangenheit vorwiegend DIN Teile, so sind es nun vorwiegend individuelle Lösungen, z.B. für die E-Mobilität oder für die Motoren von E-Bikes, die den hohen Qualitätsansprüchen genügen sollen. Zunehmend fordern unsere Kunden Sauberkeitsanforderungen und spezielle Verpackungen, welche wir von der Projektanfragen bis zur Serie sicher stellen.“

Unterstützt wird der Amecker Innendienst durch Vertretungen und Partner in ganz Europa sowie in Süd-Amerika. Kaiser & Waltermann ist seit über 50 Jahren Hersteller von Rohrnieten und Rohrteilen und beschäftigt am Standort am Sorpesee ca. 50 Mitarbeiter und liefert weltweit in 45 Länder. Kaiser & Waltermann bildet Maschinen- und Anlagenführer, Kaufleute und Produktionstechnologen aus.

