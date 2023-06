Ehrenamt Kandidaten für den Heimatpreis in Sundern gesucht

Sundern. Die Stadt lobt die Auszeichnung bereits zum fünften Mal aus. Ab sofort kann man sich dafür bewerben

Zum fünften Mal lobt die Stadt Sundern den Heimatpreis im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ des Landes NRW aus.

Heimat? Was bedeutet sie für uns? Heißt Heimat nur Vergangenes zu bewahren oder auch Zukunft gestalten? Der Heimatpreis fordert Menschen auf, sich für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, Heimat zu bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten.

Mit dem Heimatpreis würdigt die Stadt Sundern lokales und ehrenamtliches Engagement und innovative, nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat. Für den Heimat-Preis können sich Vereine, Gruppen, Initiativen, Nachbarschaften und Aktivgruppen bewerben.

Kriterien festgelegt

Das Engagement sollte in eine der Kriterien passen, die vom Rat der Stadt Sundern beschlossenen wurden:

- Heimat hat Vergangenheit:- Maßnahmen zum Erhalt, zur Pflege, Dokumentation und zur Erinnerung an die Geschichte, Kultur und Tradition in der Stadt Sundern

- Heimat lebt Gegenwart: Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens- und Erlebensraumes im Stadtgebiet

- Heimat gestaltet Zukunft: Engagement für Maßnahmen, die das Leben im Stadtgebiet auch in Zukunft attraktiv gestalten

Das Preisgeld von insgesamt 5000 Euro wir in drei Preiskategorien vergeben. Der 1. Preis ist mit 2000 Euro, der zweite Preis mit 1750 Euro und der dritte Preis mit 1250 Euro dotiert.

Die Preise werden in einem feierlichen Rahmen vergeben. Das Projekt muss nicht in diesem Jahr durchgeführt worden sein. Es kann fortlaufend sein oder in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben.

Wer sich bewerben möchte, findet die Bewerbungsunterlagen auf der Internetseite der Stadt Sundern www.sundern.de oder erhält sie im Kulturbüro der Stadt Sundern.

