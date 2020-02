kfd Sundern: Rückblick auf 90 Jahre

Sundern. 90 Jahre - Das ist schon eine lange Zeit. Mit einer Festmesse und einem Festmahl warf die kfd St. Johannes aus Sundern den Blick zurück.

Ein großes Jubiläum feierte die kfd St. Johannes Sundern zum Monatsanfang: Dazu kamen zahlreiche Frauen in der schön ausgeleuchteten St.-Johannes-Kirche Sundern zusammen, um dort mit einem Gottesdienst der Gründung der Frauengemeinschaft in Sundern vor 90 Jahren zu gedenken.

Zu diesem Anlass kam auch der Diözesanpräses der kfd, Roland Schmitz, aus Paderborn nach Sundern. Er zelebrierte mit Pfarrer Stefan Siebert die Hl. Messe. Gemeinsam mit beiden wurde vom Vorstand die Fahne und die Jubiläumskerze zum Altar getragen, die anschließend, wie auch zahlreiche Kerzen gesegnet wurde.

Erziehungsurlaub erstritten

In seiner Predigt erinnerte der Diözesanpräses an die vielen Meilensteine, die durch die Unterstützung der kfd für Frauen erreicht wurden, u.a. Zugang zu Hochschulen, Wahlrecht, Mutterschutz, Gründung der F

amilienbildungsstätten, dreijähriger Erziehungsurlaub, Anerkennung der Erziehungszeit zur Rente oder auch die Zulassung der Mädchen als Messdienerinnen. Weitere Ziele sind das Diakonat für Frauen und auch „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Durch den Gesang des Frauenchores Harmonia und Monika Albers an der Orgel war es ein wirklich festlicher Gottesdienst, der mit dem Blasiussegen für alle beendet wurde.

Der Einladung zur anschließenden Feier im Johanneshaus waren 190 Personen gefolgt, sehr zur Freude des Vorstandes. Team-Sprecherin Uschi Fischer begrüßte alle Mitglieder und Ehrengäste, darunter die beiden Zelebranten, den Ehrenpräses Gottfried Springmann, Pater Wilhelm Wöstheinrich, den ehemalige Vikar Ludger Eilebrecht, Pfarrer Martin Vogt von der evangelischen Nachbargemeinde und die vorsitzenden Damen vergangener Jahre.

In Gestalt eines Märchens erzählte sie kurz und sehr unterhaltsam die Geschichte der kfd St. Johannes Sundern von ihrer Gründung im Februar 1930 bis in die heutige Zeit. Anschließend wurde zum Essen geladen. Die Bewirtung der Gäste übernahmen fünf Schüler des Gymnasiums Sundern vom „Projekt Weltklasse“ und vier Jugendliche der KJG St. Johannes.

Kurzfilm machts klar

Nach dem Essen meldete sich der Präses Stefan Siebert zu Wort. An Hand des Kurzfilmes „Dinner for one“, welches jedes Jahr gleich abläuft, zog er Parallelen zum kfd-Programm: „Doch nicht das Programm ist entscheidend, sondern die Begegnungen der Teilnehmer/innen und der Austausch untereinander“, so Siebert. Passend dazu wurden alle 90-Jährigen oder die, die es dieses Jahr noch werden, aufgerufen und nach vorn gebeten, um ihnen ein Ständchen zu singen und je einen Piccolo Sekt zu übergeben.

Mit einer kurzen Ansprache gratulierten auch der Bezirksvorstand Relindis Hoffmann und Silvia Kordes zusammen mit den Vorstandsdamen aus den den anderen kfds des Pastoralverbundes und überreichten dem Jubiläumsvorstand weiße Rosen als nette Geste.

Der Diözesanpräses übergab zum Jubiläum eine Urkunde und das Versprechen, im Oktober dieses Jahres in Schloss Holte-Stukenbrock im dortigen kfd-Wald einen Baum zu pflanzen und lud dazu ein. Zur Musik von Michael und Rainer Albers trauten sich erst wenige, dann immer mehr Frauen auf die Tanzfläche. Zu viel Musik aus den vergangenen Jahrzehnten wurde auch viel erzählt und gelacht.