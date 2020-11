Kleiner Knirps aus Holzen radelt den Ems-Radweg

Ursprünglich plante Familie Jänsch aus Holzen einen Sommerurlaub in Italien und Österreich. Doch wie bei den meisten Familien hat auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein schönes Sommerferienerlebnis sollte es aber trotzdem geben. Kurzerhand beschloss die Familie mit dem Fahrrad Richtung Nordsee zu fahren, um dort die Großeltern zu besuchen.

Familie Jänsch startete in Rheda und fuhren den gesamten Emsradweg bis nach Emden. Von dort aus ging es noch mal knapp 40 Kilometer weiter bis in die Stadt Norden im niedersächsischen Ostfriesland. Eine spannende Herausforderung für die Familie, die normalerweise keine regelmäßigen Fahrradfahrer sind und zudem mit Rädern ohne Motorantrieb fahren.

Ein besonderes Abenteuer war die Reise für den gerade einmal sieben Jahre alten Sohn Torge: „Ich habe mich richtig gefreut, als meine Eltern die Idee hatten.“ Sorgen oder Bedenken hatte der Zweitklässler keine, denn die Vorfreude war groß, die Mountainbikes endlich auch mal in Norden fahren zu können, wo er mit gerade einmal vier Jahren das Fahrradfahren gelernt hat.

Am liebsten offroad

Am liebsten fährt Torge offroad und probiert sich in verschiedenen Stunts aus. Mit seinem Bruder Tammo

(13) liefert er sich das ein oder andere Rennen, rast durch Pfützen oder macht Sprünge von Rampen. Das Beste für ihn an der Fahrradreise waren daher die Strecken, die durch Sand führten, aber auch die Pausen in der ein oder anderen Eisdiele waren ihm eine Freude.

Hindernisse gab es unterwegs aber auch Einige berichtet der Siebenjährige: „Zwei Mal hatte Papa einen Platten und musste das Fahrrad schieben. Da hätten wir fast die Fähre verpasst und hätten dann 20 Kilometer Umweg fahren müssen“. Ebenfalls nicht ungefährlich waren Streckenabschnitte, in denen schon vorher vor einem aggressiven Mäusebussard gewarnt wurde. Da musste Familie Jänsch besonders schnell trampeln, um sich wieder in Sicherheit zu bringen. Für Torge war das zwar aufregend, aber keine große Herausforderung. Er und Bruder Tammo konnten die gesamte Reise gut mithalten und sind oft sogar den Eltern vorausgefahren

Abends Zusatzrunden

„Nach einem Tag hatten sie raus, nach welchen Schildern sie gucken müssen und wo es lang geht“, erzählt

Der siebenjährige Torge Jänsch mit seinem Mountainbike. Foto: Privat / WP Sundern

Mutter Astrid Jänsch „und wenn der Tacho abends noch nicht auf 70 Kilometer stand, sind sie so lange weitergefahren, bis er voll war“. Fahrrad fahren macht dem Siebenjährigen einfach Spaß, erzählt er. Er fährt mit dem Fahrrad zu Freunden, zum Reitstall und immer, wenn es geht, zieht er das Fahrrad dem Auto vor. Die Reise mit dem Fahrrad vom Sauerland bis nach Norden war daher sogar besser als der ursprünglich geplante Strandurlaub: „Das ist das Schönste, was ich in den Ferien gemacht habe“.

Besuch bei Opa und Oma

Gekrönt wurde die Fahrt mit der Ankunft bei den Großeltern. Diese erwarteten die Familie schon an der Straße und sogar Nachbarn kamen raus, um die Vier zu empfangen. Eine Woche Schwimmen in der Nordsee, durchs Watt wandern und natürlich Fahrradfahren. Wenn es nach Torge ginge könnte der nächste Urlaub wieder so aussehen. Kein Wunder, dass sein Fahrrad bei so viel Nutzung nun ein Update braucht. Zu Weihnachten wünscht er sich jetzt ein BMX. Mit dem Fahrrad bis zur Nordsee – eine spontane Idee, die Torge nicht nur ein schönes Sommerferienerlebnis beschert, sondern seine Freude am Fahrradfahren nur bestärkt hat.