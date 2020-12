„Klingender Advent“ startet mit MV Cäcilia Hövel

Sundern/Arnsberg. Vorfreude erleben: Ein Stück aus dem Archiv des Musikvereins Cäcilia Hövel eröffnet digitalen adventlichen Konzertkalender unserer Zeitung.

Die schönen Weihnachts- und Adventskonzerte fallen in diesem Jahr aus. Unsere Zeitung initiiert einen digitalen Konzertkalender und will nun jeden Tag ein Törchen öffnen, um ein wenig Weihnachtsstimmung ins Haus zu bringen. Das Prinzip ist einfach: Chöre, Musikvereine und Orchester schicken unserer Redaktion ihren Link zu einem oder zwei auf You Tube eingestellten andächtigen, adventlichen oder weihnachtlichen Konzert-Mitschnitten. Alle Musiker aus der Region Arnsberg und Sundern können so mit ein paar Klicks und einem Link viel Freude in der Adventszeit bereiten.

1. Dezember: MV Cäcilia Hövel

Den Auftakt macht heute der Musikverein Cäcilia Hövel . Er schickte uns einen You-Tube-Link zu einem Mitschnitt des mutmachenden „Feliz Navidad“ von José Filiciano. Das Stück führt den Hörer beschwingt zu den schönen und fröhlichen Seiten des Weihnachtsfestes.

Feliz Navidad vom MV Cäcilia Hövel

Gespielt wurde es bereits zum 100-jährigen Bestehen der Höveler Kirche im Jahr 2010. Der Musikverein schenkte damals der St. Sebastian-Gemeinde zur Eröffnung des Kirchenjahrs ein bewegendes Weihnachtskonzert 2009, das am 20. Dezember bei starkem Schneefall stattfand. Damals hatte beim MV Cäcilia Hövel noch der Dirigent Wilfried Schulte aus Herdringen die musikalische Leitung inne.

Der Musikverein „Cäcilia“ Hövel wurde im Jahr 1900 gegründet und steht seitdem immer zur Verfügung, wenn es um die musikalische Gestaltung verschiedenster Feste geht. Von der Fronleichnamsprozession bis zum Schützenfest ist in normalen Jahren alles dabei. „Leider fiel dieses Jahr auch in Hövel unser Frühjahrskonzert und im Oktober unser Herbstfest der Corona-Pandemie zum Opfer“, so die Höveler Musiker.