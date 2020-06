Klute hilft den Stockumer Gastronomen

Ein seltenes bei Klute in Stockum: Alle Mitarbeiter auf einem Betriebsausflug im Vorjahr.

Stockum. Das Stockumer Garten- und Landschaftsbauunternehmen Klute will den Stockumer Gastrinomen mit Gutscheinen helfen.

„#supportyourlocals - Unterstütze deine lokalen Betriebe“. Auch die Gastronomen vor Ort, etwa Stockum. Die Mitarbeiter von Klute - Gärtner von Eden tun dies aktuell in besonderem Maß. Der Betrieb verteilt schon seit längerem monatlich mit der Abrechnung Gutscheine als Sachbezug an alle Mitarbeitenden. Diese Gutscheine werden derzeit nicht zum Tanken oder im Rahmen eines Guthabensystems individuell für Einkäufe eingesetzt, sondern drei Monate lang von den Gastronomen direkt vor Ort bezogen, die das Klute-Team auch bei Weihnachtsfeiern immer gut bewirten. Dadurch bekommen die Gasthöfe jetzt finanzielle Unterstützung und die Klute-Mitarbeiter können individuell zu einem späteren Zeitpunkt dort essen und trinken.

Sehr getroffen

„Die Gastronomen sind eine Berufsgruppe, die es schon sehr getroffen hat. Sie können nichts vorproduzieren und verpasste Einnahmen nicht aufholen und müssen viele Kosten zunächst ohne und jetzt mit deutlich weniger Einnahmen als vor Corona-Zeiten stemmen. Mein Wunsch war, dass wir alle an einem Strang ziehen und uns gemeinsam mit denen solidarisch zeigen, die schon seit Firmengründung vor 40 Jahren auch für uns da sind (auch mal nachts um halb 5 Uhr beim letzten Bier an der Theke) – und unsere Mitarbeiter machen mit“, schildert Geschäftsführer Friedrich Klute.

Auch im Juni

In der Abrechnung von April wurden bereits 40 Gutscheine im Wert von insgesamt etwa 1.500 Euro vom Gasthof Klöckener in Stockum-Dörnholthausen ausgestellt. Für Mai und Juni ist der Gutscheinbezug bei den Stockumer Gasthöfen Kleiner und Willecke geplant, so Friedrich Klute.