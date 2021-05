Kronkorken-Aktion in Sundern weiter auf Erfolgskurs

Sundern/Mellen. Nicht nachgelassen hat die Unterstützung für die seit mehreren Jahren in Sundern und Umgebung durchgeführte Kronkorken-Aktion.

Dank der großartigen Unterstützung durch Vereine, Clubs, Schulen, Kitas und privater Sammler konnten jetzt wieder die großartige Menge von mehreren hunderttausend Kronkorken und ein Anhänger voller Metallschrott zur Verwertung gegeben werden. Viele Förderer der Aktion sind seit vielen Jahren dabei und haben mitgeholfen, ein umfassendes Sammel-Netzwerk in Sundern und Umgebung aufzubauen.

Neu dabei ist der Mellener Landmarkt. Neben dem dort beheimateten Café befindet sich der 24 Stunden Kiosk. Hier gibt es rund um die Uhr eine Vielzahl von Artikeln von überwiegend regionalen Anbietern. Seit einiger Zeit haben Kunden und Besucher des Landmarktes jetzt auch die Möglichkeit, die Kronkorken-Aktion des Weltladen Sundern zu unterstützen. Spontan hat der Betreiber des Mellener Landmarktes, Björn Freiburg, nachdem er auf die Kronkorken-Aktion aufmerksam gemacht wurde, eine Sammelstelle im Landmarkt eingerichtet. „Ich freue mich“, so Björn Freiburg, „dass wir im Landmarkt und in Mellen und Umgebung diese nachhaltige Aktion des Weltladen Sundern unterstützen können. Der Erlös der neusten Aktivität geht an den Arbeitskreis Weltladen Sundern und wird für wichtige soziale Projekte, zum Beispiel für die Unterstützung von Waisenkindern in Uganda oder für die Arbeit der Ärzte ohne Grenzen verwandt.

Da die Aktion auch in den näch­sten Monaten weitergeht, sind weitere Sammler und Unterstützer herzlich willkommen.

Kontakt: Hannelore und Klaus Plümper, 02935-2243, Brigitte und Willi Ricke, 02935-2566.

