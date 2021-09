„Kultur rockt“ in Sundern: Festival verzaubert Jung und Alt

Dörnholthausen. Von Gentleman, über Starpianist Alexander Krichel bis Zauberkünstler Marc Weide gab es viel zu sehen beim „Kultur rockt“-Festival:

Wieder einmal schlugen im Pferdestall in die Herzen vieler Kultur-Begeisterter höher. Der Vorstand des Kultur rockt e.V. zieht ein rund um positives Resümee: „Wir haben lange auf dieses Wochenende gewartet. Wir sind froh, dass alle Rahmenbedingungen gepasst haben und wir mit einem moderaten Hygienekonzept endlich wieder gemeinsam mit vielen Begeisterten Kunst und Kultur live im Pferdestall erleben konnten“, so Organisator Matthias Berghoff.

Das Festival begann mit einem wahren Feuerwerk: Gentleman heizte mit seiner Band den ca. 500 Gästen ein und sorgte nach einem spektakulären Licht-Inferno für beste Stimmung, drinnen und draußen. Am Freitag nahm dann Tanja Pirsig-Marshall vom LWL-Museum für Kunst und Kultur den Preis für die Preisträgerin des Kultur rockt-Preises für bildende Kunst, Miriam Jonas, an. Sie konnte nicht selbst vor Ort sein. Demnächst wird sie in der Artist-in-Residence-Phase in Dörnholthausen erwartet. Später zog Schauspieler Daniel Sträßer das Publikum mit seiner Lesung aus dem Roman „Fang den Hasen“ von Lana Bastašić und seiner klaren Stimme in den Bann. Im nachfolgenden Bühnengespräch erfuhr das Publikum auch mehr über den Privatmensch Daniel Sträßer, der zum Ausgleich in den eigenen vier Wänden leidenschaftlich gern kocht.

Zauberkünstler Marc Weide zieht die Zuschauer in seinen Bann. Foto: Ralf Litera

Am Samstag dann der Auftakt des Klassik-Programms mit Starpianist Alexander Krichel: Im Klavier-Rezital stellte er sein neues Album vor, das am Freitag erscheint, mit Werken von George Enescu und Modest Mussorgskys. Im zweiten Teil nahm er das Publikum mit den „Bildern einer Ausstellung“ mit auf eine Reise in das Innerste der Seele.

Magischer Sonntag mit Marc Weide

Am Sonntagnachmittag wurde es dann magisch: Der Zauberweltmeister Marc Weide erwies sich als Zauber-Entertainer, der die Zuschauenden mit seiner modernen Unterhaltung und Nahbarkeit in seinen Bann zieht. Aus nächster Nähe konnten ihm Jung und Alt auf die Finger schauen und kamen aus dem Staunen nicht heraus.

Den fulminanten Abschluss des Festivals bildeten am Sonntagabend, am zweiten Klassik-Abend, das Goldmund Quartett gemeinsam mit Alexander Krichel im Klavier-Quintett. 2019 gab das Quartett, das zu den besten Streichquartetten auf internationaler Bühne zählt, sein Debüt im Pferdestall und versprach im Quintett wieder zu kommen – dieses Versprechen wurde nicht nur eingelöst, sondern weit übertroffen. Mit Werken von Dmitri Schostakowitsch und César Franck lieferte das Quintett nun ein Konzerterlebnis der Extraklasse ab.

Der Vorteil am September-Termin in diesem Jahr: bis zum nächsten Festival dauert es kein ganzes Jahr mehr. Der 16. bis 19. Juni 2022, dann wieder das klassische Fronleichnamswochenende, kann schon im Kalender vermerkt werden. „Wir laufen nach der Corona-Pause gerade erst wieder warm und stecken schon bald wieder in den nächsten Vorbereitungen – endlich gibt es wieder regelmäßig kulturelle Highlights“, macht das Festival-Team Lust auf die nächsten Events. Wer nicht so lange warten möchte, hat schon im Dezember die Möglichkeit „Kultur rockt“ einmal nicht im Pferdestall zu erleben, sondern eine Lesung im Lenneatelier in Schmallenberg, in freundlicher Kooperation mit dem Kulturbüro Schmallenberg. Weitere Informationen folgen in Kürze.

