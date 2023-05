L685 „In der Flamke“ ab Montag gesperrt

Sundern. Auf der Strecke zwischen Arnsberg und Sundern muss die Fahrbahn erneuert werden. Welche Umleitungen eingerichtet werden, erfahren Sie hier

Im Auftrag der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift starten am Montag, 8. Mai, die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der L685 (In der Flamke) in Sundern. Die Fertigstellung ist vor dem Hintergrund der umfangreichen Baumaßnahme für Ende August vorgesehen. Die Gesamtbaukosten betragen rund 970.000 Euro.

Diebe schlagen in Sundern zu>>>

Der insgesamt ein Kilometer lange Streckenabschnitt beginnt am Ortsausgang Sundern in Fahrtrichtung Arnsberg (Haus-Nummer neun) und endet im Bereich der Überführung der Hochspannungsfreileitung (Haus-Nummer 21). Die Instandsetzung der Landesstraße wird unter Vollsperrung ausgeführt.

Eine Umleitung für den Durchgangsverkehr wird für beide Fahrtrichtungen über Sundern-Stemel und -Hachen sowie über Arnsberg-Wennigloh im Verlauf der L519, B229 und L735 ausgeschildert. Anliegern wird der Zugang mit Erschwernissen durch die Baustelle gewährleistet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern