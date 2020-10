Langscheid: Outdoor-Fitness mit Blick auf den Sorpesee

Mit der Kettlebell als Trainingsgewicht kann es losgehen: Niklas Wortmann von der Sorpesee GmbH zeigt die neue Sportbox am Haus des Gastes in Langscheid.

Langscheid. In Langscheid gibt es eine neue Sportbox: Freizeitsportler können per App kostenlos Fitnessgeräte für Einheiten an der frischen Luft ausleihen.

Fitnessübungen unter freiem Himmel und mit Blick auf den Sorpesee: Dazu gibt es auf dem Gelände am Haus des Gastes in Langscheid jetzt noch mehr Möglichkeiten. Eine „Sportbox“ steht neuerdings im unteren Teil des Kurparks. Gut gesichert und geschützt vor der Witterung lagern darin Sportgeräte für Einheiten an der frischen Luft: Gewichte, sogenannte Kettlebells, verschiedene Bälle, Seile und mehrere robuste Yogamatten.

Physiopraxis plant Kurse Die App zur Nutzung der Sportbox kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden. Die Geräte im Kurpark sowie die Sportbox können täglich zwischen 8 und 20 Uhr genutzt werden, morgens zwischen 6 und 8 Uhr sowie abends zwischen 20 und 22 Uhr ist die Nutzung durch Einzelpersonen gestattet. Die Anlage ist ganzjährig beleuchtet. Die Physiopraxis Hettgen plant Outdoor-Fitnesskurse im Kurpark, soweit es die jeweils gültigen Corona-Vorschriften zulassen. Die Kurse werden teilweise von den Krankenkassen als Präventionsangebot bezuschusst. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Haus des Gastes und unter sorpesee.de

„Wir können den Gästen so quasi ein ganzes Outdoor-Fitnessstudio anbieten“, sagt Niklas Wortmann von der Sorpesee GmbH. Er hatte die Sportbox vor längerer Zeit auf einer Fachmesse entdeckt und sie als Erweiterung der bereits bestehenden Fitness- und Spielgeräte im Kurpark am Haus des Gastes ausgewählt.

Die Sportbox ist geschlossen und alarmgesichert. Wer sie nutzen möchte, kann sie in der dazugehörigen App unter Angabe seiner Personalien kostenlos buchen. Vor Ort kann über die App auch das Schloss geöffnet werden. „Die Box funktioniert völlig autark über Solarstrom“, erklärt Wortmann. In Kürze werde noch eine weitere Platte mit Solarzellen hinzukommen, so dass die Nutzer ihr Handy laden können. Sämtliche Sportgeräte sind bereits mit einem viruziden Mittel überzogen worden, zusätzlich gibt es einen Desinfektionsmittelspender und Hygienehinweise.

30.000 Euro Förderung

Für diejenigen, die mit dem reinen Equipment erst einmal aufgeschmissen sind, gibt es Anleitung. „In der App können Videos zu verschiedenen Sporteinheiten abgespielt werden“, so Wortmann. Außerdem soll es sobald möglich auch Kurse geben, die von den Krankenkassen als Präventionsangebote bezuschusst werden.

Stangen für Klimmzüge und zum Hangeln sowie ein Netz und ein Seil erweitern nun die Turnbar, die sich direkt neben der Sportbox befindet. Foto: Katrin Clemens

Neu ist nicht nur die Sportbox, auch die Turnbar direkt neben an hat sich verändert. Sie ist durch mehrere Elemente erweitert worden, an denen die Freizeitsportler jetzt ihre Muskulatur trainieren können. Anleitung dazu gibt es wie an allen Geräten, die im Kurpark verteilt sind, auf Informationstafeln sowie per QR-Code aufs eigene Smartphone. Für jedes Fitnesslevel und jede Altersstufe soll etwas dabei sein. „Der Park ist als Mehrgenerationenparcours angelegt“, erklärt Wortmann.

Mit der Sportbox, der Erweiterung der Turnbar und neuen Spielgeräten am Eingangsbereich zum Haus des Gastes ist nun die zweite Ausbaustufe des Leader-Projekts erreicht. Rund 45.000 Euro hat die jetzige Erweiterung gekostet, davon ist ein Anteil von knapp 30.000 Euro über die Fördermittel finanziert worden.