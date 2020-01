Langscheid. Der MGV Westfalia Langscheid gestaltet maßgeblich das Patronatsfest im Dorf am Sorpesee mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langscheider feiern ihren Schutzpatron

Die Langscheider feiern am Samstag, 18. Januar, den Namenstag ihres Schutzpatrons St. Antonius Einsiedler. Antonius ist Begründer des Mönchs-Lebens und gilt heute noch als sozial engagiertes Vorbild. Es ist überliefert, dass er sein Hab und Gut an die Bedürftigen verschenkte, um ein Leben in Bescheidenheit zu führen.

Die Langscheider begehen das Patronatsfest noch in einer sehr ursprünglichen Form, beginnend mit dem Festhochamt in der Antoniuskirche um 15 Uhr. Wie in jedem Jahr ziehen die Fahnenabordnungen der beiden Schützenbruderschaften Langscheid und Enkhausen in Begleitung weiterer Vereine, in die Kirche ein. Die heilige Messe wird musikalisch vom Frauensingkreis (Chorleiter: Paul-Peter Kuhlmann) und MGV Westfalia Langscheid musikalisch mitgestaltet. Nach „Stimmen im Advent“ hat MGV-Chorleiter Daniel Pütz wieder seine Männerstimmen intensiv auf deren Auftritt vorbereitet.

Fortbestand des Traditionsfestes

Die Organisatoren der Westfalia garantieren seit vielen Jahrzehnten den Fortbestand dieses Traditionsfestes. Vorsitzender Franz-Josef Wieneke lädt alle Langscheider, ob jung ob alt dazu ein: „Wir sehen das Antoniusfest als eine bedeutende Feier der gesamten Gemeinde Langscheid an und laden alle ein, auch Gäste aus den Nachbargemeinden.“ In der geschmückten Schützenhalle wird nach der Messe eine umfangreiche Kaffee- und Kuchentafel geboten.

Viele Helfer kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste, insbesondere die Sängerfrauen mit ihren selbstgebackenen Spezialitäten. Der Musikverein Langscheid spielt mit großem Orchester auf und unterhält mit einer breit gefächerten Auswahl an Musikstücken die Zuhörer. Hier musizieren erfahrene Musikliebhaber mit großer Freude.

Ein besonderes Highlight ist die Ausstellung der Künstlerin Cecilia Masermann aus Stockum. Cecilia Masermann wird einige Exponate zeigen und dem Betrachter Rede und Antwort stehen. Neben ihren bekannten Blumen- und Tiermotiven sind auch abstrakte Bilder zu sehen.