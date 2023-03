Mehr Schwimmspaß im Hallenbad Sundern

Sundern. Die Sorpesee GmbH bietet als Betreiberin der Einrichtung familienfreundlichere Öffnungszeiten während der Osterferien an. Mehr lesen Sie hier

Osterzeit ist Badezeit, jedenfalls was die Schwimmbäder in Sundern betrifft. Denn passend zu den Osterferien verändert die Sorpesee GmbH als Betreiberin der Sunderner Bäder auch die Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Sundern ist vom 3. bis zum 16. April montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs ist das Hallenbad von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 8 bis 12.30 Uhr offen für große und kleine Badegäste. Außerdem besteht Karfreitag von 8 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, eine Runde zu schwimmen. An den Samstagen ist das Bad ebenso geschlossen wie Ostersonntag und Ostermontag. Das Haus des Gastes in Langscheid schließt ebenfalls am Ostersonntag und Ostermontag seine Türen.

„Wir reagieren mit den verlängerten Öffnungszeiten im Hallenbad Sundern auf die Gegebenheiten während der Osterferien, denn die Vereine und Schulen haben bekanntermaßen ebenfalls Ferien und nutzen die Hallenzeiten nicht. Daher können wir den anderen Badegästen diese Zeiten zur Verfügung stellen. Wir hoffen damit ein familienfreundliches Angebot zu unterbreiten“, erklärt der Geschäftsführer der Sorpesee GmbH, Martin Levermann.

Neue Spielgeräte angeschafft

Für das Hallenbad habe man außerdem neue Spielgeräte besorgt, die ab sofort zur Verfügung gestellt werden und den Kindern noch mehr Spielspaß im Wasser garantieren sollen, sagt Levermann.

„Zuletzt sind wieder mehr Besucherinnen und Besucher nach Sundern und Langscheid gekommen, um hier zu schwimmen. Mittlerweile ist wieder alles uneingeschränkt geöffnet und auch die Wassertemperatur ist wieder dieselber wie vor den Energiesparmaßnahmen. Das spürt man schon an den verkauften Tickets“, betont der Geschäftsführer.

Auch zum Thema „oben ohne“ im Bad hat Martin Levermann eine klare Meinung. „Da gab es bislang noch nie irgendwelche Probleme. Bei uns in den Hallenbädern ist noch nie jemand angekommen und hat das explizit gefordert. Unsere Regeln verbieten das auch gar nicht. Man muss nur eine Badehose oder ein Bikiniunterteil tragen, obenrum ist man völlig frei in der Handhabung“, so Levermann. Grundsätzlich glaubt er aber auch nicht, dass das für die von ihm betreuten Hallenbäder eine große Rolle spiele. „Draußen im Strandbad, wo sich dann auch viele Frauen im Sommer bräunen möchten, kommt das dann etwas häufiger vor. Aber auch dort gab es noch nie Beschwerden oder Proteste!“

Apropos Strandbad in Langscheid. Hier müssen sich Schwimmfans noch etwas gedulden: Erst am 1. Juni öffnet das Bad seine Pforten. Bis zum 31. August können dann Freiluftfanatiker dort im Wasser der Sorpe planschen.

