Bürgerbeteiligung Mehr Transparenz und Bürgernähe in Sundern: So geht’s

Sundern. Sunderns Verwaltung stellt eine neue Informations- und Beteiligungsplattform bereit.

Seit Kurzem verfügt die Stadt Sundern über einen zusätzlichen medialen Kanal, um den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zukommen zu lassen. Gemeint ist damit die sogenannte Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Sundern.

Entstanden ist die Idee innerhalb der Stadtverwaltung. Alicia Sommer, Pressesprecherin der Stadt Sundern, erklärt: „Aktuell und auch in den kommenden Jahren betreut die Verwaltung riesige Projekte in Sundern. Neben dem INSEK wären beispielsweise auch das Forum für Kultur und Begegnung oder die ganze Windkraftplanung zu nennen. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und ein hohes Maß an Transparenz ermöglichen. Diese neue Plattform soll dabei helfen.“

Bei diesem neuartigen Kanal handelt es sich um eine sogenannte Open-Source-Plattform. Der Quellcode von Adhocracy+ – so der Name dieser Plattform – ist der Öffentlichkeit frei zugänglich und kann beliebig verändert und verteilt werden. Momentan greifen rund 30 Kommunen auf dieses kostenlose Angebot zurück, darunter auch Sunderns Nachbarstadt Arnsberg.

„Wir haben extra überprüfen lassen, dass Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sind. Die Server dafür befinden sich beispielsweise auch in Deutschland“, erklärt Alicia Sommer. Im Vorfeld habe es auch einen Austausch mit Arnsberg über dieses virtuelle Schwarze Brett gegeben.

Informationen über ein Projekt, konkret ist das in Sundern aktuell das Verfahren zur Innenstadtentwicklung (INSEK), können auf der Plattform eingespeist werden. Da es zuletzt immer wieder gleiche oder ähnliche Fragen aus der Politik und Bürgerschaft zu dem Verfahren gab, hat man sich vonseiten der Stadtverwaltung dazu entschieden, FAQs zu platzieren. Die englische Abkürzung steht für Frequently Asked Questions und bedeutet auf Deutsch nichts anderes als „Immer wieder gestellte Fragen“ oder auch „Wiederkehrende Fragen“.

Betreut wird die Plattform aktuell von Stadtsprecherin Alicia Sommer. „Wir möchten aufklären. Da wir momentan noch vieles austesten, übernehme ich das Einstellen der Informationen in das Portal für die verschiedenen Fachabteilungen“, so Sommer. Der Kanal ermöglicht auch das Veröffentlichen von Karten, Fotos und Erklärungen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Funktionen. „Wir befinden uns derzeit in einer Findungsphase. Längst haben wir noch nicht alles ausprobiert“, sagt Alicia Sommer. Man wolle die Menschen in Sundern aber über die Plattform ganz bewusst zum Dialog einladen. Dies sei einfacher, als die Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Veranstaltung zu locken, weil sie bequem von zu Hause aus Teil des demokratischen Prozesses in der Stadt sein können. „Ich betone aber ausdrücklich, dass die Präsenzveranstaltungen bestehen bleiben. Wir setzen nun einfach auf verschiedene Kanäle der Kommunikation. Außerdem weisen wir bei den einzelnen Projekten zum Beispiel auch auf den weiteren Ablauf und auf Ausschuss- und Ratssitzungen hin.“ Man könne über das Portal auch nun Fragen sammeln und dann viel gezielter und ausführlicher im Nachgang an eine Veranstaltung darauf antworten. Grundsätzlich sei das Portal auch für interne Projekte nutzbar. Deshalb wolle man in den kommenden Monaten ganz viel austesten.

Adresse noch wenig nutzerfreundlich

Kleiner Wermutstropfen ist die Adresse dieser Plattform. https://adhocracy.plus/stadt-sundern/ ist ziemlich sperrig und aktuell noch wenig nutzerfreundlich.

„Das ist uns durchaus bewusst“, gesteht Alicia Sommer. Deshalb sei die Plattform auch auf der Internetseite der Stadt Sundern verlinkt worden. So können auch weniger technikaffine Bürgerinnen und Bürger durch einen Klick bequem auf die Seite gelangen.

„Wenn wir die Findungsphase abgeschlossen haben und die Plattform behalten, werden wir noch einmal über einen Wechsel der URL nachdenken. Da dies aber mit Kosten verbunden ist, müssen wir erstmal in Ruhe schauen, wie das Interesse an der Informations- und Beteiligungsplattform aussieht“, sagt Sommer.

