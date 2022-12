Miederhoff spendet für die Tafel in Sundern

Sundern. Bei Weihnachtsfeier des Sunderner Unternehmens kommen 2500 Euro zusammen.

Anlässlich der Weihnachtsfeier hatte die Belegschaft der Firma Franz Miederhoff zu einer internen Spendenaktion für die Tafel in Sundern aufgerufen. Das Ergebnis der Sammlung wurde vom Unternehmen auf 2500 Euro aufgestockt. „Die globalen Krisen und die Inflation machen sich vor allem auch bei den Tafeln bemerkbar.

So war es für unser Team und die Geschäftsleitung selbstverständlich, dass wir in diesem Jahr der Tafel in Sundern unsere Unterstützung zukommen lassen möchten“, sagt Stefan Klinke aus der Geschäftsleitung bei Franz Miederhoff in Sundern. Der Scheck wurde von Thea Vielhaber, Vorsitzende der Tafel Sundern, dankend entgegenge­nommen. „Wir sind in diesen Zeiten besonders auf die Spendenbereitschaft der Menschen in unserer Stadt angewiesen. Wir danken daher den Mitarbeitern und dem Unternehmen Franz Miederhoff für das soziale Engagement.“

