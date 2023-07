„Mit Kind und Kegel“ zum Schützenfest nach Langscheid

Am Wochenende wird wieder durch die Straßen von Langscheid marschiert, so wie im Jahr 2022 (unser Bild).

Langscheid. Langscheider St. Antonius-Bruderschaft denkt beim Feiern am Wochenende auch an Familien und die Jüngsten.

Nicht nur im Golddorf Stockum wird an diesem Wochenende tüchtig Schützenfest gefeiert – auch am Sorpesee, genau gesagt in Langscheid, knallen die Büchsen.

Allerdings wird traditionell erst am Montag auf den Vogel geschossen, zuvor, am Samstag und am Sonntag, haben die St. Antonius-Schützen ebenfalls ein „volles Programm“ – und wünschen sich dabei vor allem, dass Einheimische und Auswärtige „mit Kind und Kegel“ zur Halle strömen. Damit das kein frommer Wunsch bleibt, haben sich die „Grünröcke“ aus dem Luftkurort jede Menge einfallen lassen:

„Schützenfest für die ganze Familie“ lautet das Motto – und darauf haben sich die Aktiven der Schützenbruderschaft St. Antonius Langscheid/Sorpesee gezielt vorbereitet: Der St. Antonius-Vorstand setzte sich im Mai dieses Jahres mit einigen weiteren Schützenbrüdern zu einem Workshop zusammen, in dem es um die künftige Ausrichtung des Schützenfestes ging.

„Bei diesem Workshop hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass es ein besonderes Anliegen der Schützen ist, mit dem diesjährigen Fest besonders Familien ansprechen zu wollen“, bringt der Schützenvorstand das Ergebnis des Gedankenaustausches auf den Punkt.

Das noch amtierenden Königspaar: Matz Hennecke und Julia Schmitt. Foto: Privat / WP

Um diesen Ansatz in die Tat umzusetzen, gibt es ab diesem Jahr einen Kinderbereich zum spielen, basteln und herumtoben – und das mitten in der Schützenhalle! Darüber hinaus werden speziell für Kinder vergünstigte Getränke geboten.

Natürlich sollen sich aber auch die „Großen“ wohlfühlen – aus diesem Grund wird u.a. im Außenbereich an der Halle ein Freiluft-Bereich im Biergarten-Format aufgebaut. Der Musikverein Cäcilia Hövel als Festmusik rückt tagsüber näher an die Gäste heran, damit alle Festbesucher noch schneller in Schützenfest-Stimmung kommen.

Auch die Jungschützen haben sich einige Neuerungen zur Unterhaltung einfallen lassen. Abgerundet wird das Programm durch ein großes Kuchenbuffet am Sonntag (ab 13 Uhr in der Schützenhalle, auch zum Abholen/Mitnehmen).

Reichlich „Täterä“ (und mehr) gehört natürlich auch dazu:

Während der Festzüge sorgen das Tambourkorps Stemel und das Tambourcorps vom Arnsberger Schreppenberg ordentlich für Stimmung. In den Abendstunden bringt die Liveband „Top Secret“ des Musikvereins Freienohl die Halle zum Beben.

Neugierig geworden? Dann nichts wie hin zum Schützenfest nach Langscheid – die Festfolge:

Samstag, 15. Juli

17.15 Uhr Antreten in der Schützenhalle; 17.30 Uhr Schützenhochamt; 18.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal; ab 20 Uhr Party in der Schützenhalle.

Sonntag, 16. Juli

10 Uhr Jubilarehrung (siehe auch Infokasten) und Konzert für das Königspaar sowie die Jubilare und die Gäste; 14.30 Uhr Festzug mit Abholung des amtierenden Königspaares Matz Hennecke und Julia Schmitt; 17.30 Uhr Königstanz, anschließend Kindertanz; ab 20 Uhr Party in der Schützenhalle.

Montag, 17. Juli

8.30 Uhr Abmarsch zum Vogelschießen, im Anschluss an das Schießen Proklamation des neuen Königspaares; ab 14 Uhr Jungschützenparty an der Jugendtheke; 16.30 Uhr Festzug mit Abholung des neuen Königspaares; 18.30 Uhr Königstanz, anschließend Kindertanz; ab 20 Uhr Party in der Schützenhalle,

Und was sagen die scheidenden Regenten? Ihr „absolutes Highlight“ am Tag als der Vogel fiel sei natürlich „das Ständchen unserer Musikerfreunde aus nah und fern“ in der Schützenhalle gewesen: „Als circa 60 Personen mit allen möglichen Instrumenten einmarschierten und sich vor uns aufstellten, um unter anderem „Highland Cathedral“ zu spielen, blieb wirklich kein Auge trocken – und jeder Einzelne hatte eine Gänsehaut“, erinnern sich Matz und Julia an diesen ganz besonderen Moment

Aber was ist schon ein Königspaar ohne seinen Hofstaat?

„Wir hatten einen wundervollen Hofstaat, der zu jeder Feierlichkeit zahlreich anwesend war und mit uns zusammen gute Stimmung verbreitet hat“, loben die Majestäten – an Karneval, bei Konzerten der umliegenden Musikvereine, in der Ehrenamtskneipe sowie bei Besuchen der Schützenfeste im Umkreis.

Und jetzt? „Jetzt heißt es ein letztes Mal richtig Gas geben und Stimmung machen, bevor wir die Krone und die Kette an unsere Nachfolger abgeben ‘müssen’“, so Matz & Julia. „Ein bisschen traurig“ sind beide schon: „Es ist erstaunlich, wie schnell ein Jahr vorbei gehen kann.“

