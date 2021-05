Motorradlärm in Sundern: CDU fordert Maßnahmen

Langscheid. Vermeidung von Motorradlärm und Raserei im Stadtgebiet Sundern will die CDU konsequent umgesetzt wissen.

Schon seit vielen Jahren wird der wachsende Motorradlärm in vielen Sunderner Dörfern als belastend wahrgenommen.

Auch in den politischen Gremien wurden bereits diverse Maßnahmen in Bezug auf die Vermeidung von Motorradlärm und Raserei im Stadtgebiet festgehalten.

Aus Sicht der CDU ist hier leider zu wenig passiert, so dass sie das Thema nun wieder auf die Tagesordnung des nächsten Ausschusses holt. „Viele Langscheider machen in Gesprächen ihren Unmut deutlich und zeigen auf, wie belastend die Situation geworden ist. Auch aus anderen Ortsverbänden in Sundern wissen wir, dass zu diesem Thema dringend Lösungen gefunden werden müssen“, so der CDU-Ortsverband Langscheid zum Hintergrund.

Verbesserung der Verkehrssituation

Gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen hat die Sunderner CDU daher nun den Antrag gestellt, anhand einer Beratungsvorlage über den aktuellen Sachstand zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung von Motorradlärm und Raserei zu berichten.

In Bezug auf die Verkehrssituationen geht es den Fraktionen besonders um die Beantwortung folgender Fragen:

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Lärmbelästigung durch Motorräder und das deutlich erhöhte Verkehrsaufkommen am Sorpesee in Langscheid und Amecke für die Anwohner und Besucher am See angemessen und sicher zu gestalten?

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Einwohner von Tiefenhagen, Hagen und Allendorf sowie Hellefeld vor zunehmendem Motorradlärm zu schützen?

„Insgesamt müssen wir uns für einen sanften und familienfreundlichen Tourismus in Sundern einsetzen“, ist sich die CDU sicher.

Mehr für E-Mobilität tun

Diese allgemeine Haltung soll durch einen weiteren Antrag unterstrichen werden, in dem angeregt wird, die Motorradparkplätze an der Promenade in Langscheid in Parkplätze für E-Mobilität – inklusive Ladestationen – umzuwandeln.

