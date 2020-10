Sunderner Murat Cakar will Volt-Partei bekannt machen

Sundern/Dortmund. Volt - Das steht für Energie. Und die hat Murat Cakar, denn der Sunderner will die bisher kleine paneuropäische Partei im HSK bekannt machen.

Die Ziele, warum am Sonntag in Dortmund, der Landesverband der paneuropäischen Volt-Partei gegründet wurde, sind vielfältig. Mit dabei war in Dortmund-Asseln der Sunderner Murat Cakar. Der 50-Jährige ist seit 2019 bei Volt aktiv und hat sich jüngst bei der Kommunalwahl um ein Ratsmandat für die „Bürger für Sundern“ beworben.

Durch Wahlomat-Klage kennengelernt

Cakar ist durch die Klage, die Volt gegen den Wahlomat bei der letzten Europa-Wahl angestrengt hatte,

Violett ist die Farbe der Partei „Volt“. Foto: Foto: VOLT

auf die Partei aufmerksam geworden. Da war der gebürtige Sunderner kurz vorher aus der Schweiz wieder zurück ins Sauerland gezogen: „Politische Betätigung muss sein“, sagt der Familienvater. Deshalb hat er auch die jüngsten Bestrebungen der Volt-Partei im Ruhrgebiet unterstützt: „Das wir Erfolg haben, zeigt die Wahl von vier Mitglieder in den Kölner Stadtrat und eines ins Paderborner Stadtparlament.“ Von dort und auch aus Dortmund erhält er jetzt viel Unterstützung.

Bundestagswahl als Nahziel

Denn Murat Cakar ist City Lead Hochsauerland, ein Kreisverband soll nun, da es den Landesverband seit

Sonntag gibt, das nächste Ziel sein. Das hatte am Sonntag auch die Bundesvorsitzende Friederike Schier erklärt: „Wir gründen diesen Landesverband, damit im kommenden Jahr zur Bundestagswahl und Landtagswahl 2022 für gut 18 Millionen Menschen in NRW eine gesamteuropäische Partei wählbar ist. Um mehr Platz für Diversität und Toleranz zu schaffen, um Nationalismus und Populismus eine bessere Politik entgegenzustellen, um uns für ein zukunftsfähiges Europa einzusetzen“, nannte sie die Volt-Ziele.

Die frisch gewählten Landesvorsitzenden Tim Marton (42) und Elisabeth Leifgen (30) wollen Volt in nun auch den ländlichen Gemeinden NRW bekannter machen und so die weißen Flecken auf der Landkarte füllen.

Viel Arbeit in riesigem Gebiet

Diese Aufgabe soll im HSK nun Murat Cakar übernehmen: Der City Lead im HSK arbeitet mit Phillip Zwingelberg aus Bestwig zusammen. Dabei hat der Sunderner ein Ziel: „Wir möchten nun den Kreisverband gründen und Volt damit für die Bundestagswahlen 2021 als für die Landtagswahlen 2022 vorbereiten.“ Es gibt auch schon erste Erfolge: „Wir haben schon einige Zugänge als Mitglieder, auch als Volunteers.“ Als großen Vorzug sieht Cakar die Schnelligkeit der Partei: „Wir tagen, auch wegen Corona, auf verschiedenen Plattformen und können uns schnell abstimmen“, sagt er. Murat Cakar hofft aber, dass man bald auch wieder Parteiveranstaltungen durchführen könne.