Nach Cyber-Angriff: Weiterhin Störung der IT-Servicedienste

Sundern. Die IT in Sundern ist nach dem Cyber-Angriff noch immer gestört. Hier gibt die Stadt Tipps für ihre Bürger.

Nachdem der IT-Dienstleister der Stadt Sundern (Südwestfalen IT) Opfer eines Cyber-Angriffs geworden ist, stehen sämtliche Verwaltungsleistungen und Kommunikationskanäle seit Montag, 30. Oktober, nicht wie gewohnt zur Verfügung. Davon betroffen sind insgesamt 72 Kommunen in Südwestfalen.

Zurzeit sind alle digitalen Servicedienste sowie IT-basierten Anwendungen gestört, unter anderem Anwendungen des Bürgerservice, digitaler und automatischer Zahlungsverkehr, Internetseite der Stadt Sundern und der Stadtwerke sowie die Erreichbarkeit per Mail. Die Stadt steht im Austausch mit dem IT-Dienstleister und arbeitet an einer schnellen Lösung der Problematik. Wie lange die Störung andauern wird, ist noch nicht abzusehen.

Die Stadtverwaltung ist unter den bekannten Rufnummern erreichbar. Eine Übersicht wichtiger Telefonnummern stellt die Stadt auf der Website der Wi.Sta unter wista-sundern.de/wichtige-telefonnummern zur Verfügung. Darüber hinaus kann weiterhin die Zentrale der Stadtverwaltung kontaktiert werden unter 02933/81-0; die Anrufenden werden dann entsprechend weitergeleitet. Die digitale Erreichbarkeit der Stadtverwaltung per E-Mail ist ebenfalls von der Störung betroffen. Alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind aktuell nicht per E-Mail zu erreichen. E-Mails, die seit Montag, 30. Oktober, an die Stadtverwaltung gerichtet wurden, sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eingegangen und werden zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht zugestellt.

Möglichst telefonieren

Es wird darum gebeten, Anliegen telefonisch zu erledigen. Für die Übermittlung von wichtigen Dokumenten hat die Stadt eine Notfall-E-Mail-Adresse rathaus-sundern@inbox.net eingerichtet. Eine Rückantwort über diese Mail-Adresse erfolgt nicht. Es wird gebeten, in jedem Falle eine Telefonnummer anzugeben, sodass die Mitarbeitenden bei Rückfragen direkten Kontakt aufnehmen können. Weiterhin können Dokumente ebenfalls per Post oder per Fax 02933/81-111 übermittelt werden.

Derzeit können keine elektronischen Rechnungen per E-Mail entgegengenommen werden. Die Stadt Sundern bittet daher, bis auf Weiteres Rechnungen ausschließlich in Papierform an folgende Adresse zu senden: Stadt Sundern, Rathausplatz 1, 59846 Sundern (Sauerland). Falls nach dem 29. Oktober Rechnungen per Mail an die Stadtverwaltung geschickt wurden, könnten diese nicht eingegangen sein. Bei Zahlungen kann es zu Verzögerungen kommen. Wann das Buchungssystem und die gewohnte E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Da die städtische Internetseite durch die IT-Störung ebenfalls nicht erreichbar ist, arbeitet die Stadt Sundern an der Einrichtung einer Notfall-Homepage. Die Webadresse wird in Kürze bekannt gegeben. Bis dahin sind Updates zur IT-Störung sowie eine Übersicht aktueller Kontakte unter wista-sundern.de/stadtverwaltung-updates zu finden.

