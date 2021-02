Nach Pumpen kommt nun die Kälte

Früher kamen Luftpumpen aus Sundern, nun ist es Eiseskälte.

Im Rückblick der Woche zeigt sich, dass Sundern und seine Wirtschaft äußerst innovativ bleiben. Waren es vor 100 Jahren in den Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vor allem Fahrradzubehör, Papier und Gardinenstangen, die aus dem Röhrtal ins Land gingen, sind es heute andere Produkte, die aus unserem Städtchen kommen. Dabei ist das Label „Made in Sundern“ eine gute Botschaft aus der Region zwischen Linnepe und Sorpe. Denn nach Waffeleisen, Kaffeemaschinen, Leuchten und luxuriösem Gardinenzubehör ist es jetzt Kälte, die von Sundern in die Welt oder zum Teil auch in die Erde geht.

