Nächtlicher Fritten-Einsatz für die Feuerwehr Sundern

Angebrannte Pommes in einem Backofen haben in der Nacht zum Sonntag die Kameraden der Feuerwehr Sundern auf den Plan gerufen.

Sundern. Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem Einsatz ausgerückt. Ursache war die unsachgemäße Zubereitung eines Mitternachts-Snacks.

Angebrannte Pommes in einem Backofen haben in der Nacht zum Sonntag, 15. Mai, die Kameraden der Feuerwehr Sundern auf den Plan gerufen. Die Leitstelle meldete gegen halb drei: unklare Rauchentwicklung in der Straße „Kahlenberg“.

+++ Lesen Sie auch: Hachen: KWK-Küchenstudio in neuen Räumlichkeiten +++

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Durch die Rauchentwicklung verkohlten Fritten wurde eine Person vor Ort von den Einsatzkräften auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Diese konnte jedoch ausgeschlossen werden und es war keine Weiterbehandlung im Krankenhaus nötig.

Die Feuerwehr hat daraufhin einen Hochleistungslüfter eingesetzt und das Gebäude gelüftet. Löscharbeiten waren nicht nötig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern