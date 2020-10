Neue Kita in Sundern: Entscheidung mit Bauchschmerzen

Sundern. Sunderns Jugendhilfeausschuss will neue Kita auf dem Bildungshügel mit mehr Gruppen ermöglichen – mit Bauchschmerzen zur Entscheidung...

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Sundern hat am Montagabend über die möglichen Plätze für eine neue Kita im Zentrum von Sundern diskutiert und abgestimmt: Einstimmig wurde beschlossen, dem Träger, der „Step Kids KiTas gGmbH Berlin“, dazu eine städtische Fläche in der Nähe der Hauptschule Sundern, auf dem sogenannten Bildungshügel, anzubieten.

Grundstücksvertrag mit der AL-Kitabau Bei der Suche nach einem weiteren Träger hatten Caritas-Verband und AWO signalisiert, dass sie derzeit nicht an einer weiteren Trägerschaft für eine Kita in Sundern interessiert sind. Der jetzt im Jugendhilfeausschuss beschlossene Vorschlag soll – nach Verhandlungen mit dem Träger – eine Kita mit fünf Gruppen und einer Waldgruppe berücksichtigen. Das benötigte Grundstück für den Bau der Kita soll im Rahmen eines Grundstücksvertrages mit der AL-Kitabau zur Verfügung gestellt werden. Bei der Suche nach geeigneten Flächen für die Kita wurden auch Aufstellungen von Bebauungsplänen (zeitlich langwierig), Verkehrsanbindung oder nötige

Erschließungskosten berücksichtigt.

Darüber hinaus entschieden die Mitglieder des Ausschusses, dass auch die ursprünglich zur Diskussion stehende Zahl von bislang drei Gruppen mit 75 Kindern auf das Doppelte vergrößert werden soll. Darüber machen sich vor allem Anwohner der Berliner Straße in Sundern wegen des zu erwartenden Verkehrschaos’ große Sorgen (siehe auch Text unten).

Der Jugendhilfeausschuss hatte am Montag auf Empfehlung von Fachbereichsleiter Martin Hustadt festgestellt, dass es einen höheren Bedarf als den zunächst geplanten gebe. „Wir haben viele Ideen zu möglichen Standorten für die Kita nach Eingang geprüft“, erklärte der Fachbereichsleiter im Ausschuss. Eine weitere vorgeschlagene Fläche, nämlich die am Röhrbogen hinter dem Edeka-Parkplatz, komme demnach aber nicht in Frage.

Neubau der Feuerwache

Nach den Informationen, die von ihm dazu eingeholt wurden, werde die Fläche zusammen mit dem Gelände der ehemaligen Bonhoeffer-Schule komplett für den geplanten Neubau der Feuerwache in Sundern benötigt. Keiner der neben­einander liegenden Standorte könne somit für den Neubau der Kita im Zentrum genutzt werden, so Hustadt. Die Stadt Sundern sieht sich in der Rolle, den künftigen Träger der Einrichtung bei der Suche nach einem passenden Grundstück zu unterstützen. So soll die „Stepke Kitas“ bereits zahlreiche Gespräche mit Grundstückseigentümern in Sundern geführt, aber noch keinen Platz für die Kita gefunden haben, erklärte Hustadt weiter. Zur Diskussion im Ausschuss stand deshalb vor allem der Standort auf dem Bildungshügel, zwischen Haupt- und Realschule auf städtischem Grund.

Auf Anfrage von Rüdiger Laufmöller zu anderen vorgeschlagenen Flächen erklärte Hustadt, dass er Widerstand der Anwohner vor Ort gespürt habe. So werde ein Teil der Flächen für den Hochwasserschutz gebraucht und sei für den Bau einer neuen Kita nicht geeignet. Aber auch Bedenken zum Vorschlag Bildungshügel wurden im Verlauf der Diskussion im Ausschuss deutlich. Bei der neuen Kita, die allen Kindern aus der Stadt Sundern einen Platz bieten soll, die sonst nicht unterkommen, müsse mit starker Zunahme des Verkehrs zwischen den Schulen gerechnet werden. „Ich habe Bauchschmerzen wegen der zu erwartenden Verkehrsbelastung“, so Lars Dünnebacke (SPD), der auf dem Bildungs­hügel wohnt.

Rathausplatz als Alternative

Bedenken wegen der Erreichbarkeit der Kita für weniger mobile Familien äußerte Hildegard Neuhaus-Schäfer, die für die Ev. Kirche im Ausschuss sitzt. Sie frage sich, wie diese Familien ihre Kinder morgens bringen könnten und ob es nicht besser sei, den Standort Rathausplatz noch einmal zu überdenken. Dieser Standort war auch vorgeschlagen worden, wurde aber u. a. wegen des erforderlichen Wegfalls von vielen Parkplätzen als ungeeignet befunden. Das Thema Verkehr wird die Entscheidung für den Platz auf dem Bildungshügel auf jeden Fall weiter beschäftigen. „Das Eltern-Taxi ist ein permanentes Thema in der Stadt Sundern“, so Hustadt, für den Standort dort sei auf jeden Fall ein Verkehrskonzept mit Hol- und Bringzonen für Eltern und eventuell einer zeitlichen Anpassung an sonstige Schülerverkehre wichtig.