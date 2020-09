Die Paderborner Band Maniac sorgt mit ihren Coversongs für gute Stimmung, hier in der Mescheder Stadthalle.

Event Newcomer-Festival steigt Freitag am Rathausplatz in Sundern

Sundern. Es gibt sie doch: die Events in diesem Sommer. Kurz vor Toresschluss steigt am Freitag und Samstag ein Konzert für je 400 Gäste am Rathausplatz.

Auch der Crew rund um Ralf Stoer von Tracs Licht & Ton aus Sundern und Tom Ostenberg von Tomevent Veranstaltungstechnik waren wegen Corona und den Maßnahmen die Hände gebunden. Bis sie auf die Idee kamen, ein zweitägiges Festival im überschaubaren Rahmen zu planen. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Sundern wurde gemäß der CoronaSchVO ein Konzept entwickelt, an dessen Regeln sich alle Besucher halten müssen.

Newcomer auf die Bühne

Los geht es mit dem Sundern Open Air am Freitag, 4. September, um 18 Uhr mit dem Einlass. Um 19 Uhr wird die Veranstaltung durch Bürgermeister Ralph Brodel eröffnet. Das „Newcomer Festival“ startet im Anschluss mit „50/50“ (Metal), gefolgt von „Crash Tape“ (Alternative Rock) und „The Black Suede Shoes“ (Heavy Rock). Erstmals wird in Sundern ein Konzert dieser Art mit Bestuhlung für das Publikum angeboten. „Das wird für viele Gäste erst einmal ungewohnt sein, sollte aber ebenso wie das konstante Tragen der Maske in diese Veranstaltungen integrierbar sein“, sagen die Veranstalter von Tracs. Das Open Air endet um 23 Uhr.

Maniac kommt Samstag

Am Samstag, 5. September, spielt ab 19 Uhr die bekannte Band „Maniac“ aus Paderborner. Die Gruppe um Guido Kauert und Anna Schmitz tourt seit 25 Jahren durch ganz Deutschland und begeistert das Publikum mit handgemachtem Rock und Pop. „Maniac“ covert das Beste aus 40 Jahren Musikgeschichte. Das Konzert endet ebenfalls gegen 23 Uhr.

Regeln einhalten

Und das sind die Regeln: Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Jeder Besucher muss sich registrieren. Jeder Besucher muss sich beim Betreten des Geländes die Hände desinfizieren. Bezahlung ist nur mit Wertmarken möglich (desinfiziert und abgepackt). Die Reservierung ist ausschließlich über die Homepage möglich. Pro Person gibt es einen Sitzplatz, bei mehreren Personen müssen diese namentlich angegeben werden. Die ausgedruckte Bestätigung ist am Veranstaltungstag mitzubringen und beim Einlass sowie beim Personal für Stuhlzuweisung vorzuzeigen. Außerdem wichtig: Maximal 400 Personen können jedes der beiden Konzert sehen. Da nicht jeder Interessierte über Internet Karten ordern kann, wird es einige wenige Karten an der Abendkasse geben. Dazu sollte man pünktlich zum Einlass um 19 Uhr vor Ort sein.

Alle Infos, Regeln sowie die Platzreservierungen sind auch auf der Homepage www.sundernopenair.de zu finden. Newcomern-Festival auf großer Bühne auf dem Rathausplatz.