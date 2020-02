Der Angeklagte schaut ungläubig, damit hat er offensichtlich nicht gerechnet: Der Richter am Amtsgericht entzieht ihm per Beschluss nach der Hauptverhandlung die Fahrerlaubnis und setzt eine Sperrfrist zur Beantragung einer neuen Fahrerlaubnis von sieben Monaten fest.

Er darf ab sofort kein Kraftfahrzeug mehr führen und muss noch im Gerichtssaal seinen Führerschein abgeben. Welcher Grund hatte den Richter zu dieser Maßnahme veranlasst? Die Anklage des Staatsanwaltes erklärt diese Frage: Versuchte Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung waren die Vorwürfe gegen den 50-jährigen selbstständigen Kaufmann. Beim Martinsumzug vergangenes Jahr in Sundern waren die Querstraßen zur Bergstraße für Fahrzeuge gesperrt, um die Teilnehmer keiner Gefahr auszusetzen.

Sundern Wehrführung: Keine Toleranz Die Sunderner Wehrführung bekräftigt nach dem eindeutigen Urteil vor dem Amtsgericht gegenüber unserer Zeitung die Linie: „Wir werden weiterhin keine Toleranz bei solchen Übergriffen wie an der Sunderner Bergstraße walten lassen“, so Stadtbrandmeister Frank Siedhoff. Die Wehrleitung ermutige die betroffenen Kameraden außerdem, auch selbst eine Anzeige gegen Angreifer zu erstatten.

Der Angeklagte befuhr mit seinem Pkw die Bergstraße abwärts und wich auf die linke Fahrbahn aus, um an dem dort auf der rechten Seite ebenfalls zur Absperrung abgestellten Mannschaftstransporter auszuweichen. Die linke Fahrbahn allerdings sicherte ein Feuerwehrmann ab. Auf diesen rollte der Angeklagte mit seinem Pkw zu, um ihn wegzudrängen, wobei er den Mann leicht an den Beinen berührte. Er gab zu verstehen, dass er noch vor dem Umzug die Straße überqueren wolle. Dies aber ließ der Feuerwehrmann nicht zu. Er gab die Fahrbahn nicht frei, weil ihm das zu gefährlich erschien, denn der St. Martin mit vorweg laufenden Kindern näherte sich der Einmündung. Daraufhin diskutierte der Pkw-Fahrer aus dem offenen Fenster und beleidigte den Feuerwehrmann als Wichser. Sodann fuhr er einige Meter in aggressiver Weise zurück, so einer der fünf Zeugen, der angab: „Der Feuerwehrmann blieb erstaunlich ruhig. Wenn mir das passiert wäre, hätte ich anders reagiert.“ Vier von ihnen hatten die Szene genau beobachtet und empörten sich über das damalige Verhalten des Pkw-Fahrers. Seine damals mitfahrende Ehefrau war als Zeugin geladen, machte aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Staatsanwalt erkannte in dem Verhalten des Angeklagten sogar einen tätlichen Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. „Sie erfüllen im Auftrag der Polizei hoheitliche Aufgaben“, so der Anklagevertreter. Das lehnte der Richter jedoch ab, weil er das leichte Berühren der Beine durch den Pkw noch nicht als tätlichen Angriff wertete. „Ich beantrage eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 100 Euro und den Entzug der Fahrerlaubnis für neun Monate“, so der Staatsanwalt, der das besonnene aber konsequente Verhalten des Feuerwehrmannes hervorhob.

Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen

Wegen Nötigung und Beleidigung verurteilte der Richter den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 60 Euro und stellte fest, dass jemand, der in solch einer Weise gegen die Rechtsordnung verstößt, ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Deshalb sei ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. Er setzte eine Sperrfrist von sieben Monaten fest.