Öffnungszeiten

Die Benefizaktion zugunsten des Kinderhospizes Balthasar läuft am 13. und 14. Dezember 2019.

Am Freitag, 13. Dezember, fließen die Einnahmen aus allen Behandlungen in der Praxis von Heilpraktikerin Nadine Wiethoff (Zum Giebel 2 in Stemel) in den Spendentopf.

Terminvereinbarungen mit Nadine Wiethoff sind möglich unter 0151-58589214.

Am Samstag, 14. Dezember, spenden Kosmetikerin Aleksandra Mika, Friseur Agostino Fullone und ihr Team alle Einnahmen.

Der Salon „ú Varberú“ von Agostino Fullone an der Hauptstraße 23 in Sundern ist an diesem Tag ab 9 Uhr geöffnet, Ende offen. Kunden können an diesem Tag ohne Termin in den Salon kommen.

Möglich ist dann auch eine Typisierung und Registrierung in der Stammzellspenderdatei der DKMS.